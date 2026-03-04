Спектакль «Бесы» покажут на большом экране в Новосибирске

Центр культуры и отдыха «Победа» и театр «Красный факел» впервые покажут на большом экране постановку «Бесы», основанную на одноимённом романе Фёдора Достоевского. После просмотра зрители смогут обсудить увиденное с исполнителями ключевых ролей: Александром Поляковым, Никитой Воробьёвым, Александром Жуликовым, Еленой Ждановой и Константином Телегиным.

Режиссёрская интерпретация Андрея Прикотенко превращает психологическую драму в глубокое размышление о России, её вечном поиске смысла и губительном стремлении следовать великим идеям, игнорируя цену и потери.

Ирина Краснопольская, генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа», отметила, что благодаря сотрудничеству с проектом TheatreHD спектакль смогут увидеть зрители по всей стране. Она выразила уверенность в том, что премьерный показ и возможность живого диалога с любимыми артистами станут отличным подарком для новосибирской публики.

Несмотря на мрачность и трагизм первоисточника, новосибирская версия «Бесов» представляет собой визуально эффектную и стильную работу. Контрастное художественное оформление и выдающиеся актёрские перформансы гармонично сочетаются со словом и духом Достоевского. История о фанатиках, для которых борьба важнее человеческих жизней, находит такой же сильный отклик у современной аудитории, как и полтора века назад, когда роман был написан.

Художественный руководитель и главный режиссёр театра «Красный факел» Андрей Прикотенко подчеркнула, что сценическое пространство «Бесов» — это своего рода космос. Из пустоты возникает Ставрогин, персонаж с невероятно сложной внутренней жизнью. Следом появляется образ горящего храма, который трансформируется в многогранный, тонкий и очень выразительный символ. Горит город, горит храм души, и первозданная чистота пространства, позволяющая нам в спектакле уйти от обыденности, окутывается дымом и пеплом. Эти крошечные чёрные частицы, словно бесы, окружают человека на протяжении его жизни.

Этот специальный показ является частью обширной программы просветительских мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею кинотеатра «Победа» в 2026 году.

18+