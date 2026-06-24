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Новосибирцы всё чаще используют ИИ для раскрытия пола будущего ребёнка

Автор: Юлия Данилова

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Многие считают праздник, посвященный этому событию, частью семейной традиции

Жители Новосибирска всё активнее отмечают гендер-пати — праздники, посвящённые раскрытию пола будущего ребёнка. Каждый второй горожанин уже бывал на таких мероприятиях или хотел бы принять в них участие.

Средний бюджет, который будущие родители готовы выделить на организацию праздника, составляет 30,1 тыс. рублей. При этом 42 % опрошенных закладывают на проведение мероприятия от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Большинство респондентов воспринимают гендер-пати как важное семейное событие. Так, 58 % участников исследования считают его частью семейной традиции. Для 33 % это возможность разделить значимый момент с близкими людьми, а для 25 % — способ сохранить тёплые воспоминания. Лишь 6 % рассматривают подобные мероприятия как следование модным тенденциям, а 3 % проводят их ради публикаций в социальных сетях.

Чаще всего новосибирцы предпочитают камерный формат праздника. Около 43 % приглашают только ближайших родственников, ещё 26 % собирают компании до 15 человек. Провести более масштабное мероприятие для 15–30 гостей готовы 3 % опрошенных, а для аудитории свыше 30 человек — 4 %, пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование «Авито Услуг».

Самыми популярными способами объявления пола ребёнка остаются торт с цветной начинкой и коробка с воздушными шарами — каждый из вариантов выбрали по 22 % респондентов. Ещё 16 % предпочитают использовать цветной дым или пиротехнические эффекты.

Для организации праздника жители города всё чаще привлекают специалистов. Так, 39 % готовы заказать тематический торт у кондитера, 27 % — воспользоваться услугами фотографа, а 22 % — доверить оформление профессиональным декораторам. При выборе подрядчиков наибольшее значение имеют креативность исполнителя (48 %), положительные отзывы клиентов (34 %) и способность сохранить в тайне пол ребёнка до момента его раскрытия (30 %).

Аналитики также зафиксировали рост спроса на сопутствующие услуги. За последний год интерес к созданию «голоса» будущего малыша с помощью технологий искусственного интеллекта увеличился в 2,5 раза. Средняя стоимость такой услуги составляет около 900 рублей. Кроме того, вырос спрос на праздничный декор (+76 %), воздушные шары (+61 %), салюты (+13 %) и услуги организаторов мероприятий (+5 %).

Ранее редакция сообщала о том, что половина новосибирцев хотела бы «оживить» умерших родственников и свои детские фотографии с помощью искусственного интеллекта.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : традиции ребенок искусственный интеллект беременность

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Половина новосибирцев хотели бы «оживить» умерших родственников с помощью ИИ

Автор: Юлия Данилова

Половина новосибирцев (58%) жалеют, что у них нет видео с покойными близкими. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HONOR*.

Большинство (43,5%) мечтают о фото с близкими, которых больше нет с нами. В топе популярных запросов на «оживление» также свои собственные детские фото (38,9%), старые фото с друзьями (29%), свадебные фото родственников (26%) и фото ушедших из жизни домашних питомцев (23,7%). Еще 19,1% готовы к «оживлению» исторических фото знаменитостей или предков, которых никогда не знали.

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О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать их через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

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Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Автор: Юлия Данилова

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко рассказала Infopro54 о том, какие ошибки сегодня допускают юристы и предприниматели, злоупотребляющие использованием искусственного интеллекта, а также о том, когда нейросеть может сэкономить время и нервы.

— Евгения, американские юристы активно жалуются в СМИ и соцсетях  на т, что в суды поступает много исков, сгенерированных искусственным интеллектом. Их вал растет с 2025 года. Насколько эта проблема актуальна для России?

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Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Автор: Юлия Данилова

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

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Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Автор: Артем Рязанов

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет о деятельности компании за 2025 год. В числе успешных проектов он упомянул интеллектуальную систему видеонаблюдения, развернутую в Новосибирской области.

На встрече с главой государства руководитель «Ростеха» сообщил, что компания «Швабе» занимается обслуживанием интеллектуальной транспортной системы Москвы по заказу Центра организации дорожного движения. В систему интегрированы 66 тысяч светофоров, пять тысяч телекамер и около четырех тысяч детекторов транспорта, которые фиксируют количество, тип транспортных средств и их скорость.

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Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить

Автор: Юлия Данилова

Рособрнадзор хочет адаптировать домашнюю работу так, чтобы нейросети не обесценивали учебный процесс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе.

— Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала, — заявил чиновник.

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