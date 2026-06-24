Новосибирцы всё чаще используют ИИ для раскрытия пола будущего ребёнка

Жители Новосибирска всё активнее отмечают гендер-пати — праздники, посвящённые раскрытию пола будущего ребёнка. Каждый второй горожанин уже бывал на таких мероприятиях или хотел бы принять в них участие.

Средний бюджет, который будущие родители готовы выделить на организацию праздника, составляет 30,1 тыс. рублей. При этом 42 % опрошенных закладывают на проведение мероприятия от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Большинство респондентов воспринимают гендер-пати как важное семейное событие. Так, 58 % участников исследования считают его частью семейной традиции. Для 33 % это возможность разделить значимый момент с близкими людьми, а для 25 % — способ сохранить тёплые воспоминания. Лишь 6 % рассматривают подобные мероприятия как следование модным тенденциям, а 3 % проводят их ради публикаций в социальных сетях.

Чаще всего новосибирцы предпочитают камерный формат праздника. Около 43 % приглашают только ближайших родственников, ещё 26 % собирают компании до 15 человек. Провести более масштабное мероприятие для 15–30 гостей готовы 3 % опрошенных, а для аудитории свыше 30 человек — 4 %, пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование «Авито Услуг».

Самыми популярными способами объявления пола ребёнка остаются торт с цветной начинкой и коробка с воздушными шарами — каждый из вариантов выбрали по 22 % респондентов. Ещё 16 % предпочитают использовать цветной дым или пиротехнические эффекты.

Для организации праздника жители города всё чаще привлекают специалистов. Так, 39 % готовы заказать тематический торт у кондитера, 27 % — воспользоваться услугами фотографа, а 22 % — доверить оформление профессиональным декораторам. При выборе подрядчиков наибольшее значение имеют креативность исполнителя (48 %), положительные отзывы клиентов (34 %) и способность сохранить в тайне пол ребёнка до момента его раскрытия (30 %).

Аналитики также зафиксировали рост спроса на сопутствующие услуги. За последний год интерес к созданию «голоса» будущего малыша с помощью технологий искусственного интеллекта увеличился в 2,5 раза. Средняя стоимость такой услуги составляет около 900 рублей. Кроме того, вырос спрос на праздничный декор (+76 %), воздушные шары (+61 %), салюты (+13 %) и услуги организаторов мероприятий (+5 %).

Ранее редакция сообщала о том, что половина новосибирцев хотела бы «оживить» умерших родственников и свои детские фотографии с помощью искусственного интеллекта.