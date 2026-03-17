Дату последних звонков в школах определили в Новосибирске

В школах Новосибирска «Последние звонки» пройдут во вторник, 26 мая. Этот день станет символом окончания учебного года для выпускников девятых и одиннадцатых классов, перед началом основного этапа государственных экзаменов.

В Министерстве просвещения РФ разработали рекомендации для праздничных мероприятий. В программу линеек будут включены поднятие государственного флага и исполнение гимна. В этом году сценарии акцентируют внимание на семейных ценностях и патриотическом воспитании. Школьникам предлагается уделить особое внимание многодетным семьям, родителям, принимающим участие в специальной военной операции, и обладателям государственных наград.

В дни последних звонков в Новосибирске традиционно усиливают меры безопасности. Полицейские и росгвардейцы следят за порядком на улицах и в местах массовых мероприятий, таких как Михайловская набережная и Первомайский сквер. В предыдущие годы в этот период в городе вводили ограничения на продажу алкоголя в магазинах рядом со школами.

После праздничных выходных выпускников ждет аттестационный период. Основной этап ОГЭ и ЕГЭ начнется не раньше 1 июня. В министерстве отметили, что задания теперь полностью соответствуют школьной программе. Это сделано, чтобы ученики могли продемонстрировать свои реальные знания. Такое решение направлено на снижение стресса у школьников и отказ от необходимости привлекать дополнительные ресурсы для подготовки.

