Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

В Новосибирской области 26 мая 2026 года прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку для выпускников 11-х классов. Праздничные мероприятия состоялись во всех школах региона.

По официальным данным, в Новосибирске в 2026 году 11-й класс оканчивают 11 тысяч новосибирских школьников. Традиционно на торжественных линейках к выпускникам обратились руководство школ, педагогический состав, а также приглашённые гости — представители власти, правоохранительных органов, руководители компаний-шефов. Во многих учебных заведениях на последнем звонке был зачитан приказ директора о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер: все оценки к этому моменту уже выставлены, и школьники вместе с родителями знают, допущен ли выпускник к экзаменам.

В каждой школе названы имена медалистов — тех, кто окончил учебное заведение с отличием. Однако итоговое решение о вручении медалей будет принято после завершения экзаменационной кампании: аттестаты и медали выпускники получат после успешной сдачи Единого государственного экзамена.

Первый экзамен для новосибирских школьников состоится уже 1 июня 2026 года. Основной период ЕГЭ продлится до конца июня. Всего на участие в основной период государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в Новосибирской области зарегистрировано 16,3 тысячи человек, включая выпускников прошлых лет.

