Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Автор: Мария Гарифуллина

Погода позволила провести торжественные мероприятия на улице

В Новосибирской области 26 мая 2026 года прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку для выпускников 11-х классов. Праздничные мероприятия состоялись во всех школах региона.

По официальным данным, в Новосибирске в 2026 году 11-й класс оканчивают 11 тысяч новосибирских школьников. Традиционно на торжественных линейках к выпускникам обратились руководство школ, педагогический состав, а также приглашённые гости — представители власти, правоохранительных органов, руководители компаний-шефов. Во многих учебных заведениях на последнем звонке был зачитан приказ директора о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер: все оценки к этому моменту уже выставлены, и школьники вместе с родителями знают, допущен ли выпускник к экзаменам.

В каждой школе названы имена медалистов — тех, кто окончил учебное заведение с отличием. Однако итоговое решение о вручении медалей будет принято после завершения экзаменационной кампании: аттестаты и медали выпускники получат после успешной сдачи Единого государственного экзамена.

Первый экзамен для новосибирских школьников состоится уже 1 июня 2026 года. Основной период ЕГЭ продлится до конца июня. Всего на участие в основной период государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в Новосибирской области зарегистрировано 16,3 тысячи человек, включая выпускников прошлых лет.

Ранее редакция рассказывала, какие предметы выбрали новосибирские выпускники для сдачи в 2026 году.

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде
Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Автор: Юлия Данилова

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска утвердил задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Титова, Станиславского, перспективной магистралью Южный транзит, а также улицей Связистов, в Ленинском районе. Общая площадь территории: 480,69 га.

В ходе работы планируется:

Новосибирцам простят часть задолженности по налогам

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске дополнят список оснований для признания налоговой задолженности физлиц безнадежной. Соответствующие поправки вынесены на рассмотрение майской сессии горсовета.

Документ устанавливает два дополнительных основания для признания безнадёжным взыскания налоговой задолженности.

Число абортов в Новосибирской области снизилось почти в два раза

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области за последние шесть лет количество абортов сократилось почти в два раза. это связано с доступностью контрацепции и доабортного консультирования.

— 99 % всех беременных, обратившихся на аборт в 2025 году, были проконсультированы психологами и социальными работниками. Из них 21 % женщин отказались от абортов и сохранили беременность, — отметил он.

Ремонт кровли новосибирского краеведческого музея оценили в 14,5 млн рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске объявлена закупка на капитальный ремонт кровли здания краеведческого музея — объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть» (Красный проспект, 23). Начальная (максимальная) цена договора составляет 14,5 млн рублей.

Согласно документации, размещённой в Единой информационной системе в сфере закупок, ремонт будет выполняться в два этапа. Работы планируют производить в условиях действующего музея без прекращения его функционирования.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

