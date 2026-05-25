Новосибирцев призвали отказаться от шаров на последнем звонке и выпускном

Автор: Оксана Мочалова

Их предложили заменить на цветы и мыльные пузыри

В Новосибирской области начинается пора последних звонков и выпускных вечеров в школах. В преддверии праздников выпускникам рекомендуют отказаться от одной из традиций — массового запуска воздушных шаров.

— За пятиминутную радость в виде летящего шарика приходится расплачиваться долгими годами их разложения, но еще хуже — они часто становятся причиной смерти животных, — отмечают в АО «Спецавтохозяйство» (САХ).

В компании напомнили, что шары, улетевшие в небо, не исчезают бесследно. Они падают в леса, реки и озера Новосибирской области. Животные принимают остатки шаров за еду, что приводит к блокировке пищеводов и гибели. Кроме того, праздничный декор представляет опасность и для городского хозяйства: шары наматываются на высоковольтные провода и провоцируют короткое замыкание. Даже один шарик может стать причиной пожара или отключения электричества в жилом квартале.

— Даже если шарики не улетают, они все еще токсичны и будут долго разлагаться в природе. Срок разложения латексных шаров — 4 года, а фольгированных — до 10 лет, — напомнили в компании.

Альтернативой могут стать живые цветы, мыльные пузыри, бумажные голуби или общая фотография выпускников.

Между тем в разных странах существуют свои традиции празднования последнего звонка, не наносящие вреда природе. В Китае выпускники выбрасывают из окон старые тетради и учебники, а затем сами убирают территорию. В Германии старшеклассники высаживают на школьном дворе деревья и кустарники, оставляя память о себе на годы вперед. В Малайзии последний звонок напоминает фестиваль красок Холи: подростки обливают друг друга разноцветными красителями.

Ранее редакция сообщала, что выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

В Новосибирске производителям стали чаще предлагать «удешевители» продуктов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске производители продуктов питания стали чаще получать рекламные предложения о добавках, заменителях натурального сырья, которые позволяют снизить себестоимость готовой продукции. Активизацию таких рассылок участники рынка связывают с общим ростом цен и расчётом на то, что так называемые «удешевители» будут пользоваться спросом.

Редакции Infopro54 о получении предложений об «удешевителях» рассказали производители кондитерских изделий и молочной продукции. Первым активно предлагают шоколад на заменителе какао‑масла — масле ши. Вторым — топлёный говяжий жир, который предлагается использовать в качестве аналога молочного жира.

Почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно

Автор: Юлия Данилова

Большинство новосибирцев (60%) оформляют ипотечный кредит на максимально возможный срок (20–30 лет). 22% берут ее 10–20 лет, а 18% сразу планируют погасить жилищный кредит в течение 10 лет. Об этом сообщили аналитики компании Level Group.

При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй новосибирец (47%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и столько же (11%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 2% опрошенных.

Новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям

Автор: Юлия Данилова

Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения РФ, заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко. По закону подарки стоимостью выше этой суммы могут расцениваться как взятка. Он также рекомендовал сохранять чеки на подарки и передавать их педагогам, чтобы те, при необходимости, могли доказать их стоимость при проверке.

— Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено, — добавил Авдеенко.

В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 23 и 24 мая проходил «СМА‑Фест 2026». Это мероприятие для детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА) — тяжёлым наследственным неврологическим заболеванием. Участниками «СМА‑Феста» стали жители регионов Сибири и Дальнего Востока. Infopro54 поговорил с ними о доступе к дорогостоящим препаратам, средствам реабилитации, диагностике и о судах.

Как правило, орфанные заболевания известны врачам, больным, их семьям и волонтёрам специализированных фондов. Но о СМА несколько лет назад узнали многие: о заболевании стала часто писать пресса в связи с созданием первого лекарства, одобренного для лечения СМА, которое на какое‑то время стало самым дорогим в мире. Речь идёт о препарате «Спинраза» (зарегистрирован фармпроизводителем из Нидерландов), появившемся в 2016 году. В России он был зарегистрирован в 2019 году. Одна инъекция «Спинразы» стоила порядка 8 миллионов рублей, годовой курс — более 40 миллионов рублей. Семьи детей со СМА и фонды объявляли сборы, родители больных детей проводили пикеты с требованием обеспечить их новым эффективным лекарством. Это были очень тяжёлые, драматические истории: собрать «с миру по нитке» 45 миллионов рублей — почти нереальная задача.

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

