Новосибирцев призвали отказаться от шаров на последнем звонке и выпускном

В Новосибирской области начинается пора последних звонков и выпускных вечеров в школах. В преддверии праздников выпускникам рекомендуют отказаться от одной из традиций — массового запуска воздушных шаров.

— За пятиминутную радость в виде летящего шарика приходится расплачиваться долгими годами их разложения, но еще хуже — они часто становятся причиной смерти животных, — отмечают в АО «Спецавтохозяйство» (САХ).

В компании напомнили, что шары, улетевшие в небо, не исчезают бесследно. Они падают в леса, реки и озера Новосибирской области. Животные принимают остатки шаров за еду, что приводит к блокировке пищеводов и гибели. Кроме того, праздничный декор представляет опасность и для городского хозяйства: шары наматываются на высоковольтные провода и провоцируют короткое замыкание. Даже один шарик может стать причиной пожара или отключения электричества в жилом квартале.

— Даже если шарики не улетают, они все еще токсичны и будут долго разлагаться в природе. Срок разложения латексных шаров — 4 года, а фольгированных — до 10 лет, — напомнили в компании.

Альтернативой могут стать живые цветы, мыльные пузыри, бумажные голуби или общая фотография выпускников.

Между тем в разных странах существуют свои традиции празднования последнего звонка, не наносящие вреда природе. В Китае выпускники выбрасывают из окон старые тетради и учебники, а затем сами убирают территорию. В Германии старшеклассники высаживают на школьном дворе деревья и кустарники, оставляя память о себе на годы вперед. В Малайзии последний звонок напоминает фестиваль красок Холи: подростки обливают друг друга разноцветными красителями.

Ранее редакция сообщала, что выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей.