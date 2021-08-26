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«Экология-Новосибирск» активизировалась в судах

  • 26/08/2021, 11:43
Автор:
Новости Новосибирска
В список должников регоператора входят не только физлица, коммерческие предприятия и ИП, но и госучреждения муниципального, регионального и федерального уровня.

На фоне возможного расторжения договора с региональным оператором по утилизации ТКО на территории Новосибирской области сам оператор — ООО «Экология-Новосибирск» — резко активизировал работу с судебными исками.

На сайте арбитражного суда Новосибирской области растет количество материалов, где истцом выступает «Экология-Новосибирск», а ответчиками — ИП, госучреждения, предприятия, СНТ, научные институты и т.д. К примеру, за 25 августа на сайте суда опубликована информация о 17 административных делах. Среди ответчиков — ГУ МЧС (сумма исковых требований — 69,7 тысячи рублей), администрация Сузунского района (408 тысяч), ООО «Сибирская продовольственная компания» (69 тысяч). За 23 августа — 35 дел: в том числе клиника Мешалкина (63,7 тысячи), ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод» (74,4 тысячи), ГБУ «Медтранс №3» (67,4 тысячи), театр «Глобус» (65,9 тысячи), Новосибирский государственный аграрный университет (65,5 тысячи). За 17 августа — 92: в том числе АО «Хлебообъединение «Восход» (103,6 тысячи), МКУ «Горзеленхоз» (94 тысячи), школа № 199 (60 тысяч), хозуправление Новосибирской области (104,8 тысячи), филиал РАНХиГС (102,3 тысячи), психиатрическая больница №3 (102,7 тысячи), МУП «Горводоканал» (115,6 тысячи), ОАО «Машиностроительный завод «Труд» (142,7 тысячи), Новосибирский военный институт (115,6 тысячи). За 16 августа — 23: в том числе АО «Новосибирский завод «Экран» (66,3 тысячи), Центральный ботанический сад СО РАН (61 тысяча).

За 11 августа регоператор подал в суд 58 исков (административные дела), за 10 августа — 29, 5 августа — 20,  за 2 августа — 8. Для сравнения, в июле 2021 года всего компания подала в суд 107 исков (административное делопроизводство), в июне — 13, мае — 26, в апреле — 5, в марте — 4, в феврале — 7, в январе — 1.

По ряду исков уже выдан судебный приказ о взыскании задолженности по договору об оказании услуг.

В пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск» в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что региональный оператор принимает меры по взысканию в судебном порядке задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении всех категорий потребителей, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за период 3 и более месяцев.

— Основная масса дебиторской задолженности приходится на население, проживающее в секторе индивидуальной жилой застройки муниципальных районов региона, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Анализируя информацию о деятельности региональных операторов, работающих на территории других субъектов, можно констатировать, что собираемость платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Новосибирской области находится на высоком уровне.

Совокупный объем задолженности населения и юрлиц за услуги по утилизации ТКО в «Экологии-Новосибирск» не уточнили. Как и информацию о взысканных долгах за утилизацию мусора через суд с населения, юрлиц и госучреждений.

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Напомним, 18 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на «Радио России Новосибирск» сообщил, что не исключает возможного расторжения контракта с ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.). Он также отметил, что уже поручил Министерству ЖКХ и проектной дирекции подготовить документы по расторжению контракта с регоператором. Впрочем, Андрей Травников добавил, что это произойдет, «если власти региона не увидят изменения ситуации к лучшему». В таком случае регоператор поменяется уже в 2022 году.

20 августа на сайте «Электронная демократия» появился проект документа, в котором прописывается порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Решение о лишении юридического лица статуса регионального оператора принимает МинЖКХ с учетом положительного решения комиссии, которая рассматривает основания для лишения статуса регоператора. Состав комиссии утверждается приказом министерства. Основанием для начала работы комиссии являются:

— 30 и более актов о нарушении региональным оператором правил оказания услуг по утилизации ТКО;

— обращения граждан и иные документы, подтверждающие, что в течение календарного года региональным оператором были допущены многократные (2 раза и более) нарушения правил утилизации ТКО, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;

—  документы, подтверждающие задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, превышающую двенадцатую часть необходимой валовой выручки регионального оператора;

— акты проверки и иные документы, подтверждающие нарушение региональным оператором схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной территориальной схемой и т.д.

Сегодня последний день обсуждения документа на сайте «Электронной демократии».

С 2020 года на городском уровне обсуждается вопрос о смене регоператора на МУП «Спецавтохозяйство». Осенью 2021 года депутаты намеревались вынести его на рассмотрение губернатора региона. В том числе из-за задолженности «Экологии-Новосибирск» перед муниципальным предприятием.

Фото: pixabay.com автор: ALTEREGOINTELIGENCIA

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Рубрики : Экономика Бизнес Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экология-Новосибирск утилизация мусора регоператор бизнес


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