«У четырех новосибирских компаний есть перспектива выхода на глобальный рынок»

Любовь Симонова-Емельянова, директор проектного офиса «Развитие технологий» в ПАО «Ростелеком» и председатель жюри XV Сибирской венчурной ярмарки на питчинг-сессии прокомментировала, сколько компаний-участниц имеют шансы на успешное будущее.

— По моим впечатлениям, минимум 4 компании имеют перспективу развития на глобальных рынках. Это не случайность. В Новосибирской области хороший климат для совмещения научных разработок с бизнес-составляющими. Ваш регион — это кладезь для рождения звезд, — отметила Любовь Симонова-Емельянова.

О каких компаниях идет речь, она не уточнила. Напомним, итоги Сибирской венчурной ярмарки будут подведены сегодня вечером. Тогда же будут названы имена потенциальных звезд.

При этом эксперт отметила слабые стороны у выступающих компаний-участниц.

— Эти ошибки одинаковые у всех стартапов, вне зависимости от региона. Недостаточная внимательность при изучении конкурентов, плохая проработанность рынков сбыта, слабые бизнес-модели. Только на 1 презентации из 24 я услышала слова про юнит-экономику. А это важно. Нужно относиться к своему бизнесу не как к какой-то идее, как к науке ради науки, надо думать о том, как продукт будет продаваться, как команда будет зарабатывать, расти и масштабироваться, — пояснила председатель жюри. — Со своей стороны могу сказать, что все наши судьи имели возможность пообщаться со стартапми, провести для них менторские сессии. Надеюсь, что ребятам из компаний-участниц это даст возможность скорректировать направления своей работы.

В XV Сибирской венчурной ярмарке участвуют 25 инновационных новосибирских компаний. Представленные проекты относятся к сфере цифровых технологий, приборостроения, медицины, агробиотехнологий, сберегающей энергетике и химии. XV Сибирская венчурная ярмарка проходит в новосибирском Экспоцентре в рамках форума технологического развития «Технопром».

Материал предоставлен пресс-службой Сибирской венчурной ярмарки