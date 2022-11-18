Новосибирский производитель телеметрии увеличил выпуск счетчиков импульсов для приборов учета на 10%

В течение полугода в компании оптимизировали производство счетчиков импульсов, которые используются для сбора показаний с приборов учета коммунальных ресурсов и промышленного оборудования с импульсным выходом – водо-, электро-, теплосчетчики. В ходе перенастройки производственных процессов объем выпускаемой продукции вырос на 10%.

«Мы изначально сопротивлялись, потому что три года работаем в соответствии с требованиями международной системы менеджмента качества и скептически относились к тому, что нам могут еще рассказать. Спустя полгода работы с Региональным центром компетенций мы увидели эффект от проведенных работ и предложений наших сотрудников: сократилось время простоев и на 10% увеличилась производительность», – говорит заместитель генерального директора по качеству ООО «Вега-Абсолют» Дмитрий Красников.

За счет переноса месторасположения цеха жгутов и создания нескольких дополнительных складов в компании сократили перемещения сотрудников и продукции более чем на 200 метров. Также в процессе работы над проектом «Вега-Абсолют» закупила роботов, которые перемещают комплектующие и полуфабрикаты между участками. За счет этого у сотрудников освободилось 48% времени, которое раньше тратилось на перемещение полуфабрикатов – около 30 минут в день.

На предприятии внедрили доску «канбан» для визуализации и планирования: каждый сотрудник может в любой момент узнать, какая продукция производится, план выпуска на день и неделю. Активно вовлеклись в улучшение процесса производства и сотрудники: мастер участка производства жгутов сделал видеоинструкцию по использованию оборудования. Раньше работникам приходилось составлять объемные печатные инструкции, на это уходило много времени. Сейчас новые специалисты и сотрудники, повышающие свои компетенции, могут использовать простые и наглядные инструкции.