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Бизнес Культура Общество Туризм

«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Автор: Мария Гарифуллина

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В этом году форум решили провести в центре города

В Новосибирске 9 июля стартовал форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие впервые проходит в центре города, чтобы стать максимально открытым для жителей, гостей и профессионалов отрасли. Форум, который продлится до 12 июля, объединил представителей субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов сферы туризма.

На пленарном заседании «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России» выступили представители власти, туристического бизнеса, гостиничной индустрии и медиа. Infopro54 приводит самые яркие высказывания спикеров о текущем положении дел в индустрии гостеприимства и перспективах ее развития.

— Я сразу могу подтвердить, что форум для нас остаётся уже постоянным и традиционным. Большое спасибо Минэкономразвития России за то, что при их поддержке этот форум проходит одновременно с федеральным форумом «Путешествия». Новосибирск и Новосибирская область, честно признаюсь, — это город и регион, которые ещё несколько лет назад себя недооценивали как туристическое направление. Мы считали отрасль туризма важной, но туризм выездной. Но с течением лет мы переоценили внутренний потенциал, и неожиданно выстрелили. По официальной статистике Росстата, мы номер один по туристическому потоку в Сибири в течение последних трёх лет — более трёх миллионов гостей к нам приезжает ежегодно, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона также обратил внимание на изменение поведения транзитных пассажиров аэропорта Толмачёво. По его словам, более 30% авиапассажиров — это транспортные пассажиры, и в последнее время они всё чаще хотят не просто сократить время пересадки, а провести время в Новосибирске.

— Мы задумываемся, чем занять наших временных гостей, как развивать инфраструктуру вокруг аэропорта. Ваша профессиональная экспертная оценка для нас здесь ценна. Изменение поведенческой психологии — это тенденция или временное явление? Если это тенденции, подскажите, как их уловить, — обратился к участникам форума Травников.

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шаповалова рассказала, что основной туристический поток в регион формируют две группы: деловые туристы в возрасте 30–45 лет, которые приезжают за впечатлениями, и жители Сибирского федерального округа, путешествующие на машинах и поездах.

— Наша наука, наш треугольник Лаврентьева активно привлекает к себе внимание. Промышленный туризм тоже очень активно развивается, недавно открыли шесть новых маршрутов. Предприятия понимают, что гости, которые приезжают и смотрят, видят, что здесь есть возможность работать на интересных предприятиях, а у детей — получить великолепное образование. И ещё у нас очень любят вкусно покушать. И здесь нам тоже повезло, — сказала Шаповалова.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Сирченко поделился опытом запуска чартерных программ в регионы и подчеркнул важность формирования привлекательного туристического продукта.

— Любой туристический продукт должен иметь в своей основе что-то притягательное, удивительное, влекущее, необычное, ради чего люди готовы ехать тысячи километров. Надо чётко выловить эту влекущую составляющую и понимать, какая целевая группа вам интересна. Когда мы запускали чартерные программы, мы подходили индивидуально к каждому региону и находили ту золотую середину, которая обеспечивала успех, — отметил Сирченко.

Заместитель генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания» Николай Абрамов рассказал о развитии железнодорожного туризма. На сегодняшний день у компании почти 50 туристских маршрутов, соединяющих 44 региона.

— Когда мы говорим о железнодорожном туризме, для нас в первую очередь это создание приятных эмоций, впечатлений, комфортных и безопасных условий для пассажиров. Поезд — это фактически отель на колёсах. Ночью люди спят, днём проводят время в тех локациях, где путешествуют. В прошлом году почти 4 миллиарда рублей привнесли железнодорожные туристы в экономику регионов, где курсируют наши поезда, — сказал Абрамов.

Глава Ассоциации загородных отелей Антон Басин заявил, что Новосибирской области не стоит пытаться конкурировать с Алтаем или Сочи. У региона своя уникальная задача — продавать отдых на выходные и восстановление.

— Нам нужно продавать перезагрузку, время с семьёй, романтический уикенд. Это совершенно другой турпродукт, и он находится внутри отеля, на его территории. Если мы это поймём и создадим отели с разными сценариями отдыха, то сможем повысить загрузку. В этом принципиальная разница с курортными отелями, — пояснил Антон Басин.

Руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова обратила внимание на важность гастрономической составляющей в туризме. По её данным, в Новосибирской области работает более 2 тысяч предприятий питания, но лишь 4% из них специализируются на русской и сибирской кухне.

— Говорить о том, что еда неважна, нельзя. Мы должны об этом думать в первую очередь. Ещё до того, как построена туристическая инфраструктура, у нас есть всё, чтобы есть. И через еду чувствовать себя в России, в Сибири, в Новосибирской области. Государству нужно всячески пытаться снижать финансовую нагрузку на предприятия, которые специализируются на русской кухне и кухнях народов России. Всё, что реализуется из государственного бюджета, должно включать знакомство с русской кухней, — заявила Шаповалова.

Генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов поделился опытом использования медиа для продвижения регионов. Он рассказал, что после съёмок реалити-шоу «Выжить» в Самарканде турпоток в Узбекистан вырос на 10–15%, и предложил создать аналогичный проект в Сибири.

— Для того чтобы об этом громко кричать и рассказывать, нам нужна помощь. Разговаривайте с нами таким же языком, как и с бизнесом. Мы готовы вам помочь, готовы приехать и показать ваш регион. Поверьте, русские операторы и режиссёры готовы жить в двухзвёздочных отелях — для них важно место, которое показывают. А показывать в России есть что, — сказал Обухов.

На полях форума также состоялась дискуссия о состоянии гостиничного рынка. По данным аналитики, представленной менеджером компании Hotel Advisors Дарьей Симейкиной, в первом полугодии 2026 года отрасль столкнулась с падением спроса и загрузки. По стране снижение загрузки составило 5,6%, по Новосибирску — 5,5%. Средний тариф перестал расти: если в 2025 году динамика была положительной, то в 2026-м она стала негативной, падение по стране — 0,2%. В Новосибирске тариф вырос лишь на 2%. Доход на доступный номер упал на 5,8% по стране и на 3,7% в Новосибирске.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, отрасль входит в период осмысления: кто гость, какой продукт предлагается и по какой цене.

— Мы пришли к тому, что надо понимать, для кого ты работаешь, какое оптимальное соотношение цены и качества ты можешь предложить. Потенциал Новосибирска огромный — и природный, и как большого города. Нужно создавать инфраструктуру, которая позволяла бы загружать не только выходные, но и будние дни, — сказал Прасов.

Модератор пленарного заседания, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, резюмируя дискуссию, отметила, что для развития туризма нужен внятный продукт, сформированный в сотрудничестве туроператоров, органов власти и местного бизнеса. Турист должен понимать, где он живёт и как добирается, а отели — осознавать, кого они приглашают. И всему этому нужна системная поддержка.

Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» продлится до 12 июля.

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Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Культура Общество Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : форум Дикоросы туризм в Новосибирской области

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