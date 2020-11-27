МСБ расскажут как выйти на биржу с облигациями

Первый пройдет 1 декабря в 11:00 по московскому времени. На вебинаре предприниматели получат пошаговый план вывода компании на биржу, узнают, какую поддержку государства они могут получить, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Специалисты Банка России расскажут о том, как компании оценить перспективы выхода на биржу и познакомят слушателей вебинара с реальными примерами выпуска облигационных займов небольшими компаниями.

Если раньше пороговой суммой займа, с которым имело смысл выходить на публичный рынок, считали 1 млрд рублей, то сейчас компании может быть выгодно выпускать облигации уже от суммы в 50 млн рублей. А для коммерческих облигаций этот порог может быть еще снижен.

— У новосибирского малого и среднего бизнеса есть спрос на инструменты фондового рынка. Из компаний нашего региона, которые вышли на рынок облигационных займов, больше половины относятся к сегменту МСП. Сейчас в обращении находятся облигации четырех малых, двух средних компаний и двух микропредприятий Новосибирской области. Все они вышли с облигациями на фондовый рынок за последние три года. Общий объем в обращении – около 1 миллиарда рублей, — рассказала Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Срок обращения облигаций новосибирских малых и средних компаний – от одного до десяти лет, а ставка купона колеблется от 9,5% до 16,5%. Объем эмиссии одного выпуска колеблется от 16 млн до 200 млн рублей. Примерно половина всех выпусков — это коммерческие облигации. Они размещаются по закрытой подписке, а круг потенциальных инвесторов ограничен. Часто такие бонды являются первым шагом компании к публичным сделкам.

Чтобы принять участие в вебинаре Банка России, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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Фото предоставлено организаторами