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Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

  • 27/12/2023, 12:50
Автор:
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Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся
В санаторий приезжают самые разные гости. Как изменился отдых в санаториях и портрет его постояльцев — рассказала главный врач санатория «Рассвет» Елена Щербакова.

Итоги года

— Каким был 2023 год для санатория «Рассвет»? Изменился ли спрос на санаторно-курортное лечение?

— Я работаю главным врачом санатория с июля 2023 года. Могу сказать, что все это время в санатории активно велась работа медицинского центра, который в нем базируется. В целом интерес к нашим продуктам увеличился. Мы стали предоставлять больше медицинских услуг, они с каждым годом становятся разнообразнее. Люди начали уделять больше внимания диспансеризации, профосмотрам, а нашим основным направлением является оздоровление — то есть профилактика заболеваний. Мы стараемся идти в ногу со временем и вводить новые программы и исследования, необходимые нашим гостям.

— Можете назвать те программы и исследования, которые ввели в этом году?

— За последние годы в санатории появились барокамера, озонотерапия, карбокситерапия, сухая углекислая ванна, плазмотерапия, гирудотерапия. Это процедуры, которые получили вторую жизнь благодаря появлению современного оборудования. И мы отмечаем тренд на возвращение некоторых услуг. В этом году мы возобновили такое исследование, как дуоденальное зондирование. Его не делали в нашем санатории несколько лет. Сейчас эта процедура проводится по новой технологии, менее травматично для пациентов. Она очень важна и необходима при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Еще одним из нововведений является программа «Стоп описторхоз», которая направлена на выявление паразитов в желчевыводящих путях, а также на очищение организма. Ее ведет опытный гастроэнтеролог. Программа базируется на фитотерапии и лечебном промывании желчевыводящих путей минеральной водой с помощью зондирования. Кроме того, программа включает в себя бальнеолечение (лечебные ванны), массаж, ЛФК.

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

Авторские программы

— А какие программы пользуются наибольшим спросом?

— Одной из самых интересных и популярных является классическая программа «СКЛ+. Санаторно-курортное лечение плюс», которая дает человеку эффект «Общее оздоровление». Она является универсальной и предполагает индивидуальный подход к потребностям каждого гостя, учитывая состояние его организма.

Также очень популярна программа «Здоровое сердце и сосуды», направленная на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Она ведется врачом-кардиологом и включает в себя диагностические исследования, в том числе холтер-ЭКГ, УЗИ сердца.

Ну и, конечно же, остается популярной программа по опорно-двигательному аппарату «Здоровый позвоночник», которую курируют врачи-неврологи. Здесь применяются классические и инновационные методики, помогающие надолго избавиться от боли, улучшить осанку: плазмотерапия, карбокситерапия, сухая углекислая ванна и другие.

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

Фото: freepik.com — freepik

— Пользуются ли спросом программы выходного дня?

— Туры выходного дня в санатории «Рассвет» действуют не так давно. Но мы видим, что спрос на них постоянно увеличивается. Это отличный формат для тех, у кого нет возможности оторваться от рабочего процесса на 10 и более дней. Такие туры — микс отдыха, оздоровления, физического тонуса и перезагрузки. Гости могут провести несколько восстанавливающих процедур, при желании сдать анализы и какие-то дополнительные исследования, а также поплавать в бассейне, посетить сауну, спа-центр, акватермальный комплекс и прогуляться на природе.

— Применяются ли в санатории авторские программы?

— В нашем санатории практически каждую программу можно назвать авторской — в них применяются инновационные методики. Программу «Стоп-диабет» ведет врач-эндокринолог, который в том числе является специалистом по превентивной медицине. Программу «Худеем с мастерами» — врач-диетолог, он координирует питание по современным стандартам антиэйдж-терапии. Неврологи владеют инструментальными методиками восстановления подвижности и борьбы с болью, они актуальны для программ «Радость движения» и «Здоровый позвоночник». К авторским относятся антистрессовые программы и многие другие. Усредненной является только классическая программа «Санкур-лечения».

— Много ли среди ваших гостей корпоративных клиентов?

— На протяжении последних двух лет мы отмечаем рост в секторе корпоративных заездов, количество организаций, которые к нам стремятся попасть, растет. Расширяется и география гостей. Сформировался пул постоянных клиентов. Больше всего представителей — из Кемеровской области, к нам едут из Якутии, Бурятии и Красноярского края. Все чаще стали приезжать жители Алтайского края, несмотря на наличие у них курортов, основанных на природных факторах. Это радует.

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

— Меняется ли глубина бронирования?

— Безусловно. Наши гости стали чаще пользоваться такой услугой, как раннее бронирование. Во-первых, бронируя санаторно-курортную или оздоровительную путевку за 90 дней и более и внеся 100% предоплату, можно получить скидку 10%. Во-вторых, услуга раннего бронирования позволяет сэкономить не только финансы, но и подобрать необходимые даты, а также выбрать любимые номера, корпус для комфортного проживания. Например, программы на новогодние выходные и каникулы мы открыли в сентябре — и уже в ноябре у нас были закрыты все даты до 10 января.

Тренды года

— А какие еще тренды 2023 года вы можете выделить?

— Главным трендом года является семейный отдых. К нам все чаще стали приезжать сразу три поколения одной семьи в рамках одной поездки. Зачастую путевки для родителей покупают дети. И мы хотим, чтобы эта тенденция сохранилась, чтобы направление семейного отдыха и оздоровления развивалось. Нам очень импонирует это направление в плане семейственности и поддержки возрастного поколения. Приятно наблюдать, как в нашем санатории объединяются семьи.

— А изменилась ли вообще планка сервиса? В чем главная особенность санатория «Рассвет»?

— Нашим гостям не нужно отрываться от своих дел, лететь в другую страну в поисках компетентных специалистов, страдать от смены часовых поясов и акклиматизации — санаторий расположен в экологически чистом районе. И планка сервиса постоянно поднимается. Главная наша изюминка — индивидуальный подход к каждому гостю. Питание в санатории организовано в формате «шведский стол», в меню всегда есть диетические блюда и блюда из домашней кухни. У нас всегда присутствуют фермерские продукты, и это наша фишка. Поэтому за качество мы не боимся, мы им гордимся.

— Расскажите об акватермальном комплексе санатория. Что он в себя включает?

— Наш термальный комплекс «Океадора» может вмещать одновременно до 100 человек. Он имеет два бассейна: детский и взрослый, а также 4 вида бань: хамам, марокканская баня, фитосауна и сенная баня. Детский бассейн оснащен спасательными жилетами и поясами, его могут посещать даже самые маленькие детки с родителями. Взрослый бассейн оснащен аэромассажными зонами и подводными гидромассажными струями. Здесь можно сделать массаж, спа-процедуры, на втором этаже комплекса есть кафе. Это идеальное место проведения досуга как для взрослых, так и для детей. Акватермальный комплекс принимает гостей с июня 2023 года и уже сейчас очень популярен у жителей Бердска и Новосибирска.

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

Планы на будущее

— Каковы планы на 2024 год?

— Конечно же, наш санаторий будет и дальше развиваться. Кроме того, мы хотим ввести специальные программы по реабилитации участников СВО — эта программа запущена с марта 2023 года, и у нас за это время ее уже прошли 27 человек. Это новое для нас направление, поэтому мы создаем свои реабилитационные программы. Во-первых, мы выделили доверенного врача, который у нас занимается исключительно участниками СВО. В комплекс по реабилитации обязательно входят психолог и врач-реабилитолог. Сейчас мы разрабатываем свое собственное реабилитационное направление — это будет программа или набор, разработанный на уже имеющемся опыте, на отзывах наших участников.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8 (983) 300-09-95

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Санаторий Рассвет санатории Сибири ПроЗдоровье отдых здоровье


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