Александру Мысику нашли замену в Метро МиР

По сведениям Информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), в мэрии Новосибирска определяются с кандидатурой нового руководителя «Метро МиР». Вероятным претендентом называют Андрея Счастливого.

— Бесполезно искать о нём сведения в интернете, он малоизвестен в чиновничьих и предпринимательских кругах. Больше о нём знают в силовых структурах, но в силу специфики бывшей работы Счастливого ждать откровений о вехах биографии не приходится, — пишет главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов. — Появление силовика в «Метро МиР» логично в контексте обилия претензий к организации. Взять сейчас на себя ответственность за столь проблемное хозяйство способен лишь руководитель с броневой защитой.

По его словам, новому руководителю придется разбираться с контрактом по вводу в эксплуатацию коллектора в районе ледовой арены.

Напомним, муниципальное предприятие «Метро МиР» возводит инфраструктуру рядом с ледовой ареной в Новосибирске. В отношении руководителя компании было возбуждено три уголовных дела. Первое было возбуждено по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене в середине ноября прошлого года. По версии следствия ущерб составил 359 млн руб. Второе уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, касающееся злоупотребления должностными полномочиями, возбуждено в начале текущего года. По версии следствия, руководитель принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы. Третье дело в апреле — по факту превышения должностных полномочий.

В апреле прокуратура возбудила уголовное дело по факту задержки строительства много квартирного дома. В июне суд отменил административное наказание Александру Мысику.

Ранее редакция сообщала, что чиновник мэрии оштрафован за срыв сроков строительства станции метро «Спортивная».