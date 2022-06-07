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Новосибирский производитель сыров вышел на Дальний Восток

  • 07/06/2022, 10:31
Автор:
новости Новосибирска
И готовится осваивать сегмент HoReCa.

«Фабрика ФАВОРИТ» фиксирует увеличение объемов продаж, отмечая, что этому способствует, прежде всего, расширение клиентской базы, однако работа ведется как по поиску новых клиентов, так и по увеличению объемов по уже существующим заказчикам.

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В частности, предприятие активно осваивает Хабаровск и Владивосток. Рабочая группа компании посетила регион, провела переговоры с несколькими поставщиками, через которых будет организовано взаимодействие с торговыми сетями. В данный момент в работе у эмитента целый ряд новых контрактов, поставки по которым начнутся в течение ближайших 2-3 месяцев, сообщила пресс-служба финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис капитал»

— Фабрика готовится освоить еще один перспективный канал сбыта — промышленный сектор, включающий в себя переработку и предприятия сегмента HoReCa. У компании уже имеется опыт сотрудничества с такими партнерами, и его планируется развивать. Наиболее перспективное направление — работа с кондитерскими производствами по линейке спредов, — отметили в пресс-службе консультанта.

Несмотря на то, что цена на основную составляющую спредов (пальмовое масло) находится на пиковом уровне, фабрика не ожидает снижения объемов производства. Напротив, на сегодняшний день спреды становятся более актуальны, так как цена на них все равно ниже, чем на сливочное масло. А в связи с тем, что реальные доходы населения падают, в компании прогнозируют, что выбор населения все больше будет склоняться в сторону более экономичного продукта.

— В категории масложировой продукции нет кардинальных изменений по рынку, но время покажет в пользу какого продукта делает выбор покупатель — сливочного масла или спредов. Однако лето — не самое удачное время для такой аналитики — люди снижают потребление жиров в пользу овощей. Но пока изменения спроса мы не наблюдаем, как и экономического ущерба для компании, — пояснил директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

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Что касается в целом стоимости сырья и упаковочных материалов, то в компании отметили, что фаза активного повышения цен пройдена, и сейчас, имеют место незначительные корректировки, правда, по-прежнему, в большую сторону, несмотря на укрепление рубля.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — основана в 2004 году, является крупнейший производитель свежих сыров и масложировой продукции. Продукция широко представлена на территории Сибири и Дальнего Востока благодаря обширной сети сбыта — прямым контрактам с федеральными и локальными сетями. Компания производит продукцию под собственными торговыми марками: Favorit Cheese, «Чулымский маслосырзавод», «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», «Чулымское», «Белорусское село», «Домашнее любимое», «Домашнее утро», FAVORIT OIL. А также под торговыми марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче» и др.

 

Ранее редакция сообщала, что фермеры предложили рестораторам инвестировать в производство нужной им продукции.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : производство продукты бизнес


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