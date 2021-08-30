Более 87 тысяч новосибирских школьников будут получать бесплатные обеды

Во всех школах Новосибирска организовано бесплатное горячее питание всех учеников начальных классов. Это более 87 тысяч детей, что составляет 45 % от количества школьников.

— В летний период департаментом образования совместно с НИИ гигиены Роспотребнадзора и комбинатами питания были разработаны варианты примерных единых меню завтраков и обедов для обучающихся начальных классов, обеспечивающие сбалансированность рациона, — сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — С сентября будем отрабатывать механизм выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся – детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому по медицинским показаниям.

Департамент образования во взаимодействии с депутатами Совета депутатов города Новосибирска и Управлением Роспотребнадзора продолжит работу по повышению качества питания детей.

На сегодняшний день проводятся лабораторные исследования сырья, поставляемого в образовательные учреждения города. Модернизируются школьные пищеблоки и обеденные залы. В школах созданы и активно работают комиссии по родительскому контролю питания обучающихся. Организована просветительская работа по формированию культуры здорового питания детей.