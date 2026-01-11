Свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске

Более 477 тысяч исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности физических и юридических лиц возбуждено в Главном управлении ФССП по Новосибирской области за 11 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции Infopro54.

Общая сумма просрочки, переданной в работу приставам, составила 41,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году — 30,3 млрд.

— По данной категории исполнительных производств приставами взыскано 7,3 млрд рублей, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, — уточнили в пресс-службе ФССП.

Напомним, просрочка по розничным кредитам в Новосибирской области (без учета ипотеки) на 1 октября выросла до 31 млрд рублей. С начала года она увеличилась почти на 28%. Для сравнения, в 2024 году рост составлял 11%. Совокупный размер розничного кредитного портфеля в области составил 222,7 млрд. То есть просрочка занимает в портфеле уже почти 14%. Объем просрочки по ипотеке на новостройки в Новосибирской области к сентябрю 2025 года вырос почти на 54% — до 431 млн рублей. С просрочкой по ипотеке на вторичном рынке ситуация еще хуже. В Новосибирской области этот портфель на тот момент составлял 3,3 млрд рублей (+79% с начала года). Эксперты прогнозировали, что в регионе резко увеличится объем работы у коллекторов.

При этом банковский кредитный портфель предпринимателей Новосибирской области с начала года сократился с 24,6 млрд до 18,4 млрд рублей. Просроченная задолженность также резко уменьшилась — с 2,6 млрд до 928 млн рублей. Часть проблемных долгов бизнеса уже передана в работу коллекторам.

В октябре участники рынка МФО предупреждали, что из-за ужесточения условий кредитования заемщики начали переходить к нелегальным кредиторам.