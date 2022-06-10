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«Гарантия – бесплатно»: новое предложение для компаний МСБ

  • 10/06/2022, 18:30
При оформлении двух банковских гарантий в рамках одной закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ или 615-ПП клиент получает скидку на комиссию по гарантии на исполнение.

Новости бизнесаБанк «Левобережный» предоставляет скидку в размере уплаченной комиссии за гарантию на участие. Таким образом, гарантия на участие для клиента становится бесплатной. Предложением можно воспользоваться до 31 декабря 2022 года.

Добавим, что банковские гарантии в сумме до 10 млн рублей банк оформляет без документов. Достаточно предоставить информацию по номеру закупки. Комиссия за выдачу гарантии составляет от 1,9 % годовых.

Выдача гарантии осуществляется в дату обращения, в рамках рамочного соглашения – за 20 минут. Кроме того, банк может самостоятельно по запросу клиента согласовать с бенефициаром бланк банковской гарантии.

Получить гарантию просто: заполните заявку на сайте или в ОНЛАЙН-офисе и подпишите документы.

Напомним, что компании малого и среднего бизнеса могут также воспользоваться другими выгодными предложениями:

  • банковские гарантии под 1,9% годовых по госзакупкам в сфере медицины и дорожного строительства;
  • скидка 10% на комиссию за гарантию при открытии расчетного счета;
  • скидка 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту при оформлении кредита под контракт на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ или 615-ПП.

По вопросам кредитования МСБ обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : услуги для бизнеса банковская гарантия


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