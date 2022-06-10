«Гарантия – бесплатно»: новое предложение для компаний МСБ

Банк «Левобережный» предоставляет скидку в размере уплаченной комиссии за гарантию на участие. Таким образом, гарантия на участие для клиента становится бесплатной. Предложением можно воспользоваться до 31 декабря 2022 года.
Добавим, что банковские гарантии в сумме до 10 млн рублей банк оформляет без документов. Достаточно предоставить информацию по номеру закупки. Комиссия за выдачу гарантии составляет от 1,9 % годовых.
Выдача гарантии осуществляется в дату обращения, в рамках рамочного соглашения – за 20 минут. Кроме того, банк может самостоятельно по запросу клиента согласовать с бенефициаром бланк банковской гарантии.
Получить гарантию просто: заполните заявку на сайте или в ОНЛАЙН-офисе и подпишите документы.
Напомним, что компании малого и среднего бизнеса могут также воспользоваться другими выгодными предложениями:
По вопросам кредитования МСБ обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).
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