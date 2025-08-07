Чиновнику в Новосибирске грозят миллионные выплаты по банковской гарантии

Коченевский районный суд приступил к рассмотрению дела главы Коченево Анатолия Пригоды, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновник не потребовал у банка банковскую гарантию в размере 42 млн рублей, которую подрядчик зачислил на счет при исполнении контракта на строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево, уточняет пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

— Следователи считают, что глава поселка из личной заинтересованности не направил требование в банк, что привело к неполучению бюджетом Коченево 42 млн рублей, — уточняется в сообщении.

В материалах суда подчеркивается, что компания не надлежаще исполнила обязанности по контракту.

Напомним, осенью 2024 года стало известно, что в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в Татарске, Коченево и Ордынском, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода», регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Все эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». Руководители компании Сергей Арапов и Виталий Сукач были задержаны в конце 2024 года. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Ранее уголовное дело по факту халатности было заведено в отношении главы р.п. Ордынское Сергея Семенова.

— При выявлении некачественной работы подрядчика Семенов должен был потребовать компенсацию от банка по гарантии. Гарантия покрыла бы убытки администрации из-за нарушения контракта. Однако глава поселка ничего не предпринял. Гарантия истекла, и администрация потеряла большую сумму денег, — уточняла пресс-служба судебного департамента.

В итоге Семенова в июне оштрафовали на 50 тысяч рублей за халатность.

Однако, также в июне Центральный районный суд признал министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями. В пользу бюджета региона с него взыскан ущерб в размере 220 млн рублей. По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что МинЖКХ подало в суд на страховщика мусорной концессии в Новосибирске.