Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Компании, работающие с государственными и муниципальными заказами, столкнулись с резким ужесточением условий получения банковских гарантий. Они обязательны при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По данным федеральных СМИ, в целом по России за год коэффициент одобрения гарантий снизился с 39% до 26%, а сроки рассмотрения заявок в ряде случаев растянулись на месяцы.

По словам управляющего партнёра АБ «Гребнева и партнёры», адвоката Ирины Гребневой, сегодня банковская гарантия фактически перестала быть «упрощённым» финансовым инструментом и по своей сути приравнялась к классическому кредитному продукту.

— Если у компании нет этого документа, доступ к государственным и муниципальным деньгам для неё закрыт. При этом для банков гарантия — это обычный кредитный продукт, — поясняет эксперт.

По оценкам Гребневой, ужесточение требований банков к получателям гарантий связано с ростом числа их раскрытий со стороны заказчиков. В результате, сейчас для получения гарантии компании вынуждены проходить полноценную кредитную процедуру:

раскрывать финансовую отчётность,

предоставлять обеспечение,

соблюдать финансовые ковенанты,

учитывать гарантию в общей кредитной нагрузке.

— Если у бизнеса есть судебные споры, просроченная задолженность, высокая долговая нагрузка, получить банковскую гарантию становится практически нереально. В такой ситуации поправить финансовое положение за счёт будущих контрактов уже невозможно, — подчёркивает Гребнева.

Кроме того, с рынка исчезли так называемые «формальные» банковские гарантии, которые ранее выдавались небольшими банками и лишь внешне соответствовали требованиям конкурсной документации. Такие практики стали предметом множества уголовных дел, а политика Центробанка привела к тому, что рынок таких услуг фактически исчез.

Альтернативные механизмы, такие как банковские гарантии под обеспечение депозитом, также несут существенные риски для бизнеса и инвесторов, так как не способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата и не стимулируют третьих лиц предоставлять обеспечение. В качестве примера Ирина Гребнева приводит историю бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.

— Как результат, сегодня участие в госзакупках становится доступным преимущественно для финансово устойчивых компаний с прозрачной отчётностью и низкой кредитной нагрузкой, что может существенно сузить круг участников торгов и повлиять на конкуренцию, в том числе на региональном уровне, — предупреждает Гребнева.

Ранее редакция сообщала о том, что объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей. По итогам 2025 года рост оценивался на уровне 5-10% к 2024 году.