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Cтала известна дата двух досрочных выборов в Заксобрание

  • 10/06/2022, 18:36
Автор:
новости Новосибирска
Они будут проходить на протяжении трёх дней. В единый день голосования пройдёт ещё более 10 кампаний по выборам муниципальных органов власти.

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченёвский) состоятся с 9 по 11 сентября. Об этом сообщают в избирательной комиссии Новосибирской области. Избирательная кампания начнется с 15 июня. Выдвижение кандидатов начнется с 16 июня.

Помимо этих двух кампаний, 11 сентября состоится кампания по выборам депутатов в Карасуке и 12 кампаний по дополнительным выборам в ещё 11 муниципальных районах области, сообщает председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

Что касается политических партий, то, как ранее сообщалось, реготделение «Единой России» провело предварительное голосование по определению возможного кандидата.

новости Новосибирска

Появились первые возможные преемники на округ экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского

Им стал экс-глава Первомайского района Виталий Новосёлов, в прошлом году баллотировавшийся в Госдуму по округу №137 от реготделения КПРФ. Однако окончательное решение, будет ли Новосёлов представлять единороссов на предстоящих выборах будет принято на региональной партконференции единороссов.

Напомним, что округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва  («Единая Россия»). Ранее в мае прошли довыборы по избирательному округу №8, мандат по которому освободился после добровольной сдачи депутатских полномочий экс-председателем комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александром Морозовым. По результатам майских довыборов мандат Морозова достался экс-главе областного минтруда и соцразвития Ярославу Фролову.

 

Ранее редакция сообщала, что Морозов проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, материалы которого на днях были переданы в суд. 

Иллюстрация с сайта облизбиркома

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика выборы


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