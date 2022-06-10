Cтала известна дата двух досрочных выборов в Заксобрание

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченёвский) состоятся с 9 по 11 сентября. Об этом сообщают в избирательной комиссии Новосибирской области. Избирательная кампания начнется с 15 июня. Выдвижение кандидатов начнется с 16 июня.

— Помимо этих двух кампаний, 11 сентября состоится кампания по выборам депутатов в Карасуке и 12 кампаний по дополнительным выборам в ещё 11 муниципальных районах области, — сообщает председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

Что касается политических партий, то, как ранее сообщалось, реготделение «Единой России» провело предварительное голосование по определению возможного кандидата.

Им стал экс-глава Первомайского района Виталий Новосёлов, в прошлом году баллотировавшийся в Госдуму по округу №137 от реготделения КПРФ. Однако окончательное решение, будет ли Новосёлов представлять единороссов на предстоящих выборах будет принято на региональной партконференции единороссов.

Напомним, что округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва («Единая Россия»). Ранее в мае прошли довыборы по избирательному округу №8, мандат по которому освободился после добровольной сдачи депутатских полномочий экс-председателем комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александром Морозовым. По результатам майских довыборов мандат Морозова достался экс-главе областного минтруда и соцразвития Ярославу Фролову.

Ранее редакция сообщала, что Морозов проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, материалы которого на днях были переданы в суд.