Генеральный директор Facebook анонсировал большие изменения в WhatsApp

Марк Цукерберг пообещал кардинально изменить мессенджер. Об этом он рассказал в интервью порталу WABetaInfo, сообщает RG.RU digital.

Например, один аккаунт можно будет использовать сразу на четырех устройствах. Мессенджер будет доступен на компьютере, даже если смартфон выключен. По словам Цукерберга, эта задача была технически сложной, но команде мессенджера удалось ее решить.

Новая функция появится в бета-версии через два месяца. Для всех пользователей она станет доступна до конца года. Кроме того, в WhatsApp пообещали реализовать перенос чатов с Android на iOS и обратно — сейчас это возможно только с помощью стороннего софта.