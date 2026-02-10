Поиск здесь...
Бизнес Власть Общество

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Федеральные СМИ сообщили о начале частичного ограничения мессенджера

На этой неделе в России растет количество жалоб на блокировки Telegram. Новосибирцы жалуются в соцсетях на то, что не проходят фотографии, видео и аудиосообщения, на то, что мессенджер не открывается на компьютерах.

РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщил о том, что с 10 февраля Роскомнадзор планирует начать частичное ограничение работы Telegram.

По данным Downdetector, в целом по стране за сутки поступило почти 12 тысяч сообщений. На первом месте — Санкт-Петербург, на втором — Новосибирская область, на третьем — Москва.

Из Новосибирской области еще 9 февраля жалобы поступали довольно умеренно — 862 за сутки. 10 февраля на момент написания статьи — 942. Жаловаться новосибирцы начали с 7 утра. 89% сообщений связаны с общим сбоем интернета, 7% — с недоступностью мобильного приложения.

— Уже блокируют? —  интересуются новосибирцы, оставляющие сообщения на сервисе.

В Госдуме ничего не знают о замедлении мессенджера Telegram в России. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в комментарии телеканалу ТВЦ.

В январе, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер взаимодействует с властями страны. Он отмечал, что «за судьбу мессенджера можно не беспокоиться».

10 февраля Свинцов в разговоре с «Осторожно, новости» сообщил, что Telegram взаимодействует с Роскомнадзором, но делает это «через губу»: «Так дело не пойдёт. Если ТГ хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство. Компания должна физически присутствовать в России и платить налоги, однако сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги».

По данным «РИА Новости», Telegram грозят штрафы на сумму до 64 млн рублей по восьми административным протоколам.

Напомним, осенью прошлого года, таким же образом в России был заблокирован WhatsApp. (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он начал сбоить в середине октября. В декабре официальная деятельность мессенджера в стране была прекращена.

Редакция Infopro54 сообщает, что в связи недоступностью телеграм-канала в Telegram, мы создали канал издания в мессенджере MAX. Уважаемые подписчики, предлагаем вам подписаться на наш канал. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мессенджер блокировка Telegram MAX

