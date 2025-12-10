Новосибирскую компанию оштрафовали за использование WhatsApp*

Мировой судья в Новосибирске оштрафовал микрофинансовую компанию «Займер» на 100 тысяч рублей за нарушение закона о защите персональных данных.

5 мая 2025 года компания уведомила клиента о просроченной задолженности через WhatsApp. В сообщении указали имя и отчество заемщика без его разрешения.

Компания пыталась оспорить штраф, заявляя, что имя и отчество не относятся к персональным данным. Однако, по данным VN.ru, судья не принял этот аргумент. Выяснилось, что указанные данные, отправленные на конкретный номер телефона, позволяют однозначно идентифицировать человека. Следовательно, они являются персональными данными, и их передача через иностранный мессенджер незаконна.

По закону в России банкам и финансовым организациям, включая микрофинансовые компании, запрещено использовать зарубежные мессенджеры, такие как WhatsApp, для передачи платежных документов и персональных данных клиентов. Это сделано для защиты информации граждан и предотвращения ее утечки на зарубежные серверы. WhatsApp официально включен в список сервисов, которые нельзя использовать для этих целей.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.