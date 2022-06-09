География незаконных мобильных заправок растёт

Накануне в ходе рейда, организованного специалистами мэрии Новосибирска, районных администраций и правоохранительных органов, были изъяты ещё два автомобиля, из которых производилась незаконная заправка топливом. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своём телеграмм-канале. По информации главы города, нарушения были зафиксированы и автосредства конфискованы на проспекте Дзержинского в одноимённом районе и на ул. Макаренко в Калининском районе. По информации корреспондента Infopro54, последняя из указанных точек работала уже на протяжении ряда лет, и, как сообщает мэр Новосибирска, по итогам рейда её собственник сворачивать торговлю явно не торопился.

Штраф за незаконные заправки в Новосибирске планируют увеличить в 8 раз Эвакуации автомобиля на ул. Макаренко, 13 предшествовало семичасовое противоборство со стороны собственника, который не подчинился требованиям сотрудников УМВД, — сообщает Анатолий Локоть. — Только к 22 часам собственник покинул свое транспортное средство, после чего автомобиль удалось эвакуировать в место хранения. Составлено два протокола об административных правонарушениях.

Сегодня автомобиль-заправщик вновь стоял на Макаренко.

Как уже сообщалось, в середине мая была пресечена деятельность двух незаконных мобильных заправок на территории Октябрьского района. Ранее подобные точки представители мэрии фиксировали также на территориях Ленинского и Первомайского районов Новосибирска. Причём работа Первомайской точки, как сообщал руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко, стала причиной аварии — пожара места складирования ГСМ, в результате которого пострадал человек. В то же время, как отмечали в руководстве муниципалитета, на тот момент отсутствовал алгоритм совместной работы сотрудников подразделений мэрии и правоохранительных органов по противодействию нелегалам.

Напомним, что в октябре прошлого года на базе правительства Новосибирской области была сформирована межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту на территории региона.