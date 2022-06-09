Рекламодателям

География незаконных мобильных заправок растёт

  • 09/06/2022, 15:58
Автор:
новости Новосибирска
В Новосибирске «попались» ещё две заправочные станции.

Накануне в ходе рейда, организованного специалистами мэрии Новосибирска, районных администраций и правоохранительных органов, были изъяты ещё два автомобиля, из которых производилась незаконная заправка топливом. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своём телеграмм-канале. По информации главы города, нарушения были зафиксированы и автосредства конфискованы на проспекте Дзержинского в одноимённом районе и на ул. Макаренко в Калининском районе. По информации корреспондента Infopro54, последняя из указанных точек работала уже на протяжении ряда лет, и, как сообщает мэр Новосибирска, по итогам рейда её собственник сворачивать торговлю явно не торопился.

Новости Новосибирска

Штраф за незаконные заправки в Новосибирске планируют увеличить в 8 раз

Эвакуации автомобиля на ул. Макаренко, 13 предшествовало семичасовое противоборство со стороны собственника, который не подчинился требованиям сотрудников УМВД, сообщает Анатолий Локоть. Только к 22 часам собственник покинул свое транспортное средство, после чего автомобиль удалось эвакуировать в место хранения. Составлено два протокола об административных правонарушениях.

Сегодня автомобиль-заправщик вновь стоял на Макаренко.

новости Новосибирска

 

Как уже сообщалось, в середине мая была пресечена деятельность двух незаконных мобильных заправок на территории Октябрьского района. Ранее подобные точки представители мэрии фиксировали также на территориях Ленинского и Первомайского районов Новосибирска. Причём работа Первомайской точки, как сообщал руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко, стала причиной аварии пожара места складирования ГСМ, в результате которого пострадал человек. В то же время, как отмечали в руководстве муниципалитета, на тот момент отсутствовал алгоритм совместной работы сотрудников подразделений мэрии и правоохранительных органов по противодействию нелегалам.

 

Напомним, что в октябре прошлого года на базе правительства Новосибирской области была сформирована межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту на территории региона. 

Фото пресс-службы мэрии

624

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : нелегальные заправки город власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирске будут отслеживать судьбу выпускников бизнес-инкубаторов

Сейчас эти компании пропадают из поля зрения муниципалитета после завершения срока льготной аренды.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бердчан и искитимцев выбросили из «свалочных» обсуждений

Из итогового протокола таинственным образом исчезли докладчик и десятки выступавших общественников
Читать статью >>
новости бизнеса

Кредиты по льготным ставкам и цифровые решения: что предлагает Сбер для новосибирских предпринимателей

События последних месяцев не могли не сказаться на отечественных предпринимателях, которые стали активнее обращаться за льготными кредитами — многие правительственные программы совсем недавно уже прошли обкатку во время пандемии, а сейчас получили адаптацию под новые реалии.
Читать статью >>
новости Новосибирска

57% торгов на капремонт по-прежнему проходят впустую

Подрядчики не подают заявки. Между тем резкое повышение тарифа на капремонт в 2022 году уже спровоцировало рост задолженности.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске будут отслеживать судьбу выпускников бизнес-инкубаторов

09/06/2022, 17:54

На рынке инертных материалов спрос поддерживают дорожники

09/06/2022, 16:56

МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

09/06/2022, 16:23

В Новосибирске с работающих ресторанов McDonald’s снимают вывески

09/06/2022, 14:26
Популярное

В проекте «Наставничество» создана тысячная пара

09/06/2022, 17:29

Определен самый популярный у новосибирцев свадебный день лета

09/06/2022, 16:53

ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

09/06/2022, 15:30

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» бесплатно открывает расчетные счета для бизнеса за 1 день при подключении пакета РКО

09/06/2022, 18:01

ВТБ дарит месяц без брокерских комиссий и 20%-ю скидку на год вернувшимся клиентам

08/06/2022, 15:54

Молодёжь – будущее России: об историях успеха молодых сибиряков в номинации «Молодая Сибирь»

08/06/2022, 12:05
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска