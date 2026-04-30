Бастрыкин заинтересовался трещинами в куполе оперного театра в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Общественники уже несколько лет пытаются привлечь внимание к качеству проведения реставрационных работ в НОВАТ

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчет о проверке состояния Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ).

В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение от активистов. Они выразили обеспокоенность состоянием оперного театра, построенного в период с 1931 по 1945 годы.

Общественники утверждают, что многочисленные реконструкции здания проводились с серьезными нарушениями строительных норм и правил. Они считают, что в настоящее время здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии: на куполе театра обнаружены трещины, которые могут спровоцировать обрушение конструкций и представляют опасность для жизни людей.

В обращении указано, что жалобы граждан в соответствующие органы не привели к решению проблемы, и положение на объекте продолжает ухудшаться. Когда информация о проблеме стала широко известна в СМИ, региональное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку.

Бастрыкин дал поручение Антону Бадулину, временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области, представить предварительные итоги проверки и все выявленные факты. Следователям предстоит оценить с точки зрения закона действия тех, кто отвечает за содержание и восстановление архитектурного памятника.

Стоит отметить, что осенью 2025 года 80-летний архитектор и общественный деятель Геннадий Чибряков выступал с критикой реставрационных работ в НОВАТе. Он заявлял, что изменения на куполе не только не соответствуют первоначальному виду, но и представляют опасность. По его словам, проведенные работы могут привести к обрушению купола на зрителей, создавая дополнительную нагрузку на круговую балку. Однако Чибряков не предоставил документальных подтверждений своим утверждениям.

Здание НОВАТ является памятником архитектуры федерального значения, и в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, охраняется государством.

Ранее редакция сообщала о том, что на куполе НОВАТ смонтировали чешуйки.

Источник фото: Infopro54, автор: Мария Гарифуллина

В Маслянинском районе ликвидировали хостел-невидимку

Автор: Оксана Мочалова

В Маслянинском районе закрыли хостел, который работал в подвале жилого дома. Проверку организовала прокуратура вместе с полицией, МЧС, Роспотребнадзором и Росгвардией.

Речь идёт о хостеле под названием «Kazarma», который находился в подвальном помещении многоквартирного дома.

В Новосибирске в конце апреля открылись летние веранды ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске начали работать летние веранды ресторанов и кафе. К 30 апреля открылись почти все летники. Владельцы заведений общепита рассчитывают, что погода в мае позволит им заработать.

Infopro54 рассказывает, какие площадки уже открыты. В последнюю неделю апреля в Новосибирске установилась теплая погода, и общепит стал объявлять об открытии веранд. Их готовили и оформляли, когда на улице еще лежал снег.

В Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником

Автор: Мария Гарифуллина

Вечером 29 апреля в Новосибирске на улице Инской загорелся деревянный дом №19. Журналист Infopro54, находившийся на месте происшествия, сообщил, что огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась крыша. На месте работали пожарные расчеты.

Улица Инская активно застраивается. Территория практически полностью зачищена от старых построек. В настоящее время от старой застройки улицы Инской, помимо дома №19, осталось еще три объекта. Дом №19 по улице Инской был построен в начале XX века для городской семьи среднего класса. Он представлял собой образец дореволюционного деревянного зодчества, был известен резными наличниками, информация о нем включена в архитектурные справочники. Наличники с дома были сняты до пожара, их местонахождение точно неизвестно.

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Автор: Артем Рязанов

В Колыванском районе и Маслянинском муниципальном округе сохраняется тревожная ситуация из-за подъёма уровня воды в реках Бердь, Бакса и Шегарка. Местные власти и специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно со спасателями Сибирского спасательного центра и Искитимского поисково-спасательного отряда ведут постоянный мониторинг обстановки и оказывают поддержку населению.

С момента начала затопления эвакуированы десять человек, пятеро из которых размещены в пункте временного пребывания, остальные находятся у своих родных.

