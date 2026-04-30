Бастрыкин заинтересовался трещинами в куполе оперного театра в Новосибирске

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчет о проверке состояния Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ).

В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение от активистов. Они выразили обеспокоенность состоянием оперного театра, построенного в период с 1931 по 1945 годы.

Общественники утверждают, что многочисленные реконструкции здания проводились с серьезными нарушениями строительных норм и правил. Они считают, что в настоящее время здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии: на куполе театра обнаружены трещины, которые могут спровоцировать обрушение конструкций и представляют опасность для жизни людей.

В обращении указано, что жалобы граждан в соответствующие органы не привели к решению проблемы, и положение на объекте продолжает ухудшаться. Когда информация о проблеме стала широко известна в СМИ, региональное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку.

Бастрыкин дал поручение Антону Бадулину, временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области, представить предварительные итоги проверки и все выявленные факты. Следователям предстоит оценить с точки зрения закона действия тех, кто отвечает за содержание и восстановление архитектурного памятника.

Стоит отметить, что осенью 2025 года 80-летний архитектор и общественный деятель Геннадий Чибряков выступал с критикой реставрационных работ в НОВАТе. Он заявлял, что изменения на куполе не только не соответствуют первоначальному виду, но и представляют опасность. По его словам, проведенные работы могут привести к обрушению купола на зрителей, создавая дополнительную нагрузку на круговую балку. Однако Чибряков не предоставил документальных подтверждений своим утверждениям.

Здание НОВАТ является памятником архитектуры федерального значения, и в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, охраняется государством.

