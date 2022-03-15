Главный энергетик «Сибантрацита» стал победителем всероссийского конкурса «Инженер года»

Жюри всероссийского конкурса «Инженер года» высоко оценило проекты Дмитрия в сфере электроэнергетики. Его имя занесено в Реестр профессиональных инженеров России Российского Союза научных и инженерных общественных объединений.

В пресс-службе компании добавили, что в рамках конкурса Дмитрий также стал лауреатом премии посла КНР в Российской Федерации. Премия была присуждена 12 инженерам по нескольким направлениям, в том числе по направлению «Современная энергетика». Лауреаты премии получили возможность посетить Китай за счет посольства и познакомиться с современными разработками по своим направлениям.

Один из ключевых проектов, реализованных Дмитрием на предприятии АО «Сибирский Антрацит», — повышение энергоэффективности Колыванского угольного разреза при росте объемов добычи за счет реконструкции системы электроснабжения и внедрения цифровой системы учета электроэнергии. Благодаря этому за три года общее электропотребление предприятия снизилось на 16%, удельный расход электроэнергии на кубометр горной массы — на 22%. Это привело к сокращению косвенных выбросов парниковых газов на 8810 тонн в год, согласно данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для объединенной энергетической системы Сибири. Экономический эффект составил свыше 30 млн. руб.

Среди других значимых проектов, инициируемых и реализованных Дмитрием, — снижение тарифа на электроэнергию путем разработки алгоритма по выбору оптимальной ценовой категории.

Ранее Дмитрий стал победителем первого всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». Также он неоднократно выдвигал свои проекты на «Фабрику идей» — внутренний конкурс Группы «Сибантрацит» по поиску и внедрению инноваций, побеждал и получал премии.

О конкурсе:

Всероссийский конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным проектом, реализуемым с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. XXII конкурс «Инженер года-2021» проводится Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ и других федеральных органов исполнительной власти, органов власти в большинстве регионов страны.

Конкурс проводится по 49 номинациям в двух категориях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». В состав жюри и экспертных комиссий конкурса в 2021 году входят российские ученые, конструкторы, инженеры, организаторы производств.