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Городским депутатам-военным сохранили мандаты

  • 15/02/2023, 17:09
Автор:
депутаты на спецоперации
Не обошлось без пересчёта вице-спикеров горсовета Новосибирска.

Сессия горсовета Новосибирска в двух чтениях приняла решение, согласно которому, за депутатами, участвующими в спецоперации как добровольно, так и по контракту, на срок несения военной службы, сохраняются их мандаты и должности в горсовете. При этом в этот период, если депутат работает на штатной основе, зарплата ему не выплачивается. В прошлом году соответствующее решение в отношении депутатов регионального уровня приняла сессия областного Заксобрания.

Напомним, что из депутатов горсовета о добровольном участии в спецоперации ранее заявили двое вице-спикеров, уже выдвинувшихся в зону её проведения Евгений Яковенко и Евгений Лебедев. Некоторые из депутатов ранее выезжали на территорию Донбасса в качестве волонтёров.

Вместе с тем депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» напомнили, что когда решался вопрос об увеличении количества вице-спикеров горсовета с троих до четверых, в качестве основных аргументов звучало, что трое, на тот момент уже имеющихся заместителей председателя, не справляются с объёмом работы.

Хотела бы напомнить, как «нужен был четвёртый заместитель, поскольку очень много работы», заявила депутат Светлана Каверзина. С тремя спикер не справлялся, нужно было выбрать четвёртого. Андрей Эдуардович (Гудовский, председатель комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти.  Ред.) зачитывал огромный список, чем четвёртый вице-спикер будет заниматься. Сейчас у нас нет двух заместителей председателя. Получается, что оставшуюся работу будут делать два человека? Может глава фракции «Единая Россия» предложит члену фракции Яковенко снять полномочия вице-спикера, чтобы мы могли выбрать другого человека, и работа горсовета не страдала?

Упомянутый глава фракции единороссов, он же спикер горсовета Дмитрий Асанцев в ответ «включил» иронию.

Мы над вашим предложением обязательно подумаем, заявил Асанцев в ответ депутату. Пока такие депутаты, как вы в горсовете работают, идёт большая помощь в работе. Так что не переживайте, будем опираться на вас.

 

Ранее редакция сообщала о других пикировках коалиционеров и представителей партии власти.

 

Фото с сайта горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : депутаты на спецоперации горсовет Новосибирска


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