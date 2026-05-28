Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

В новосибирском парке «Арена» неизвестные изуродовали свежевыкрашенные лавочки и трибуны. Рабочие только на прошлой неделе отшлифовали и покрасили их, чтобы людям было комфортно отдыхать. Спустя несколько дней покрытие уже испорчено.

— Не будем скрывать: это неприятно и обидно. Парки создаются для людей, и мы стараемся делать их уютнее, чище, красивее, — отметили в «Дирекции городских парков».

Это не единичный случай в Новосибирске. Месяцем ранее, в середине апреля, вандалы разгромили Калининский сквер. Там пострадали сцена, лавочки и даже фонари. Мэрия уже обратилась в полицию, и сейчас ведётся поиск злоумышленников.

В конце 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев «объявил войну» вандалам. По его словам, в Минске штраф за испорченное имущество кратно увеличивается: в 100 раз. Разбил витрину, которая стоит 10 тысяч, штраф в миллион. Это отбивает охоту портить общественное имущество. Новосибирск намерен идти по такому же пути.

