Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Свежую покраску повредили через несколько дней после ремонта

В новосибирском парке «Арена» неизвестные изуродовали свежевыкрашенные лавочки и трибуны. Рабочие только на прошлой неделе отшлифовали и покрасили их, чтобы людям было комфортно отдыхать. Спустя несколько дней покрытие уже испорчено.

— Не будем скрывать: это неприятно и обидно. Парки создаются для людей, и мы стараемся делать их уютнее, чище, красивее, — отметили в «Дирекции городских парков».

Это не единичный случай в Новосибирске. Месяцем ранее, в середине апреля, вандалы разгромили Калининский сквер. Там пострадали сцена, лавочки и даже фонари. Мэрия уже обратилась в полицию, и сейчас ведётся поиск злоумышленников.

В конце 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев «объявил войну» вандалам.  По его словам, в Минске штраф за испорченное имущество кратно увеличивается: в 100 раз. Разбил витрину, которая стоит 10 тысяч, штраф в миллион. Это отбивает охоту портить общественное имущество. Новосибирск намерен идти по такому же пути.

Ранее редакция сообщала, что фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры.

Источник фото: Дирекция парков Новосибирска

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : парк вандализм

634
0
0
Предыдущая статья
Убежища Новосибирска появились на публичной карте
Следующая статья
Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 мая в Новосибирской области и городе ожидаются дожди, местами грозы. При грозах синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.

В связи с резким ухудшением погоды энергетики уже перешли на работу в режиме повышенной готовности. В «Россети Новосибирск» пояснили, что режим будет действовать до утра 30 мая.

Читать полностью

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС, сообщили в мэрии. Один из таких объектов находится на улице Русской. Подвал жилого дома готов принять 700 человек. Внутри оборудовали места для размещения людей, есть санитарная зона и запасы воды.

Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

Читать полностью

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске два кирпичных дома-памятника на улице Якушева, проданных на аукционе по программе «дом за рубль», будут отреставрированы. Инвестор вложит в работы около 160 млн рублей и разместит в зданиях собственное архитектурное бюро.

Два объекта культурного наследия — дома №142 и №144, построенные в 1912 году для железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги, — обрели нового собственника в начале этого года. Здания, признанные аварийными еще в 2015 году, были проданы городом через механизм, позволяющий выставлять памятники в неудовлетворительном состоянии на торги со стартовой ценой один рубль. Покупателем выступила группа компаний «Ар. Тэго», в которую входит застройщик «Загорские кварталы». За два дома инвестор заплатил в общей сложности 40 миллионов рублей, которые поступили в доход городского бюджета.

Читать полностью

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

В Новосибирской области подвели итоги социального проекта «От сердца к сердцу». Инициативу запускали при поддержке министерства региональной политики и Ассамблеи женского движения. Её задача — помочь местным жительницам найти себя в профессии, бизнесе, семье и общественной деятельности. Участие принимали женщины самой разной жизненной ситуации: жёны бойцов СВО, мамы в декрете, многодетные, безработные и те, кто давно хотел сменить сферу, но не знал, с чего начать.

Проект развернулся на территории 32 муниципальных образований. В списке не только областной центр и Бердск, но и десятки районов — от Доволенского и Баганского до Кыштовского и Северного. Чтобы попасть в отдалённые сёла, организаторы выстроили мобильную систему: в каждой территории работали локальные клубы с очными встречами. Формат оказался удобным для сельских жительниц, которым не нужно было ехать за знаниями за сотни километров.

Читать полностью

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский государственный университет (НГУ) открывает третий совместный институт в Китае. Минобразования КНР одобрило проект с Цзянсийским педагогическим университетом. Новое учреждение назвали Новосибирским институтом математики и искусственного интеллекта.

Первый набор студентов пройдет в 2026–2027 учебном году. В институте будет три направления: прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника. На первый курс возьмут 360 человек (по 120 на каждое направление). Всего на четырех курсах будут учиться 1440 студентов.

Читать полностью

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Бизнес Власть Промышленность

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Финансы

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Общество

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Власть Общество

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Недвижимость Общество

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Общество

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Общество

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности