«Элтекс» анонсировал два новых проекта в Новосибирске за шесть млрд рублей

Новосибирская компания «Элтекс» вновь планирует расширяться. На инвестсовет Новосибирской области она представила проект четвертой очереди по созданию 12-этажного научно-исследовательского института общей площадью 32 тысячи кв метров.

— Мы постараемся разместить здание максимально компактно рядом с существующими объектами, и максимально корректно работать с прилегающей территорией. Новый корпус будет соединен с корпусом, который мы запустили в 2025 году. На площадке будет создано 1500 высокотехнологичных рабочих мест, — сообщил директор ООО «Предприятие «Элтекс» Алексей Черников.

По его словам, предполагаемый объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей. Компания готова приступить к строительству немедленно за счет собственных средств. Запуск объекта в эксплуатацию — 2030 год. Он позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%, освоить производство новых линеек оборудования, необходимых для построения сетей связи корпоративных и государственных компаний, а также увеличить объем поставок оборудования на внешние рынки в два раза. Среднемесячная зарплата сотрудников к 2036 году составит почти 300 тысяч рублей. За 2030 – 2036 годы в консолидированный бюджет поступит более 4 млрд рублей налогов.

Второй проект — строительство физкультурно-оздоровительного центра стоимостью около 2 млрд рублей. В его состав войдут теннисный корт, спортзал и бассейн. Срок реализации проекта декабрь 2026 – 2030 год.

— На нашем предприятии работают программисты не только из России, но и из других стран. Во всем мире кампусы для разработчиков всегда располагаются в уютных местах: прибрежной зоне, аквапарках. У нас он будет рядом с Сосновым бором, так как нам нужно создать важную для программистов ауру развития. Спорткомплекс также будет точкой притяжения для горожан и нашим подарком Новосибирску и области. Это для нас не бизнес, а социальный объект, — пояснил инвестор.

Черников отметил, что компания вложила в очистку и восстановление Соснового бора уже более 100 млн рублей.

Инвестор попросил поддержки области в предоставлении земельного участка без торгов. В ходе обсуждения выяснилось, что для размещения второго объекта придется решать вопрос, связанный с городскими лесами. Участники инвестсовета также рекомендовали инвестору подумать об альтернативных источниках теплоснабжения, так как в данной локации исчерпаны возможность для подключения к газоснабжению. В ответ Алексей Черников пояснил, что в списке ключевых партнеров компании находится «Газпром», поэтому ситуации планируется урегулировать.

ООО «Предприятие «Элтекс» основано в 1992 году, работает на рынке 33 года. В штате более 2000 человек, площадь объектов компании — свыше 70 тысяч кв метров. В компании 43,5% принадлежит Алексею Черникову, 22% — Виктору Малову, 18,5% —Валерию Айдагулову, 16% — Сергей Игонину.

Ранее редакция сообщала о том, что «Элтекс» входит в топ крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.