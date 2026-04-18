На нефтеперерабатывающем заводе под Новосибирском введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом новосибирской компании ООО «ВПК-Ойл». В отношении нее введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Владимир Тригубов.

Напомним, в конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ.

В начале марта аналогичное уведомление о намерении подать заявление о банкротстве завода опубликовало московское ООО «Гуру». В это же время в суд поступило заявление о банкротстве новосибирской компании от «Московского кредитного банка» на сумму 3,5 млрд рублей.

«ВПК Ойл» является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в регионе, расположенного в рабочем поселке Коченево. Завод работает с 2007 года, его мощность составляет около 720 тысяч тонн нефти в год. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной.

Финансовые трудности преследуют компанию не первый год. Согласно данным сервиса Контур.Фокус, с 2018 года предприятие стабильно показывало убытки. Только за 2024 год убыток составил 1,6 миллиарда рублей при выручке в 33 миллиарда. В 2025 году выручка составила 15,2 млрд рублей (-55%), чистый убыток — 5,6 млрд (-261%).

Ранее, в 2020–2021 годах, Сбербанк уже пытался инициировать банкротство «ВПК Ойл», однако тогда сторонам удалось заключить мировое соглашение, предоставившее заводу рассрочку по долгам до 2029 года. Впоследствии 100% долей компании перешли московскому АО «ХК Эволюция». Эту холдинговую компанию контролирует бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин. Согласно открытым данным, именно структуры Инкина выкупили задолженность завода перед Сбербанком. При этом 100% долей самой «ВПК Ойл» в настоящее время находятся в залоге у Московского кредитного банка, подавшего нынешний иск.

По данным на 17 апреля, у компании приостановлены операции по счетам в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. Размер отрицательного сальдо ЕНС — 602,4 млн рублей.

