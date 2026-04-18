На нефтеперерабатывающем заводе под Новосибирском введено наблюдение

Автор: Юлия Данилова

Ранее компания пыталась сама инициировать банкротство

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом новосибирской компании ООО «ВПК-Ойл». В отношении нее введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Владимир Тригубов.

Напомним, в конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ.

В начале марта аналогичное уведомление о намерении подать заявление о банкротстве завода опубликовало московское ООО «Гуру». В это же время в суд поступило заявление о банкротстве новосибирской компании от «Московского кредитного банка» на сумму 3,5 млрд рублей.

«ВПК Ойл» является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в регионе, расположенного в рабочем поселке Коченево. Завод работает с 2007 года, его мощность составляет около 720 тысяч тонн нефти в год. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной.

Финансовые трудности преследуют компанию не первый год. Согласно данным сервиса Контур.Фокус, с 2018 года предприятие стабильно показывало убытки. Только за 2024 год убыток составил 1,6 миллиарда рублей при выручке в 33 миллиарда. В 2025 году выручка составила 15,2 млрд рублей (-55%), чистый убыток — 5,6 млрд (-261%).

Ранее, в 2020–2021 годах, Сбербанк уже пытался инициировать банкротство «ВПК Ойл», однако тогда сторонам удалось заключить мировое соглашение, предоставившее заводу рассрочку по долгам до 2029 года. Впоследствии 100% долей компании перешли московскому АО «ХК Эволюция». Эту холдинговую компанию контролирует бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин. Согласно открытым данным, именно структуры Инкина выкупили задолженность завода перед Сбербанком. При этом 100% долей самой «ВПК Ойл» в настоящее время находятся в залоге у Московского кредитного банка, подавшего нынешний иск.

По данным на 17 апреля, у компании приостановлены операции по счетам в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. Размер отрицательного сальдо ЕНС — 602,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха. Однако, в суд поступили новые иски от кредиторов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

Новосибирская ТЭЦ-5 обновляет сердце блока

В энергосистеме Новосибирска стартовал один из самых масштабных ремонтных проектов этого года. Речь идет о капитальном восстановлении энергоблока №4 на Новосибирской ТЭЦ-5. Как сообщили в АО «СГК — Новосибирск», эти работы признаны крупнейшими в ремонтной программе всех городских теплоэлектроцентралей в 2026 году.

На объекте уже сформирована бригада из двухсот человек. Это собственные сотрудники станции и специалисты компании «Сибирьэнергоремонт». Им предстоит обновить сразу три ключевых элемента: котел, турбину и генератор. Основной упор делается на котельное оборудование — в верхней части топочной камеры заменят 40 тонн трубок, которые изгибаются особым образом, образуя так называемые ширмы. Детали производит профильное предприятие в Кемерове, входящее в ту же группу компаний.

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

Автор: Оксана Мочалова

На торги выставлен недостроенный комплекс бассейнов в Бугринской роще. Строительные конструкции и материалы оценены в 10,5 миллиона рублей.

Ранее объект принадлежал обанкротившейся компании «Транспортное агентство». Организация планировала создать в парке термальный комплекс с водопадом Soho Pool Club. По замыслу, там предусматривались кафе, открытый пляж с тремя бассейнами, зона для летнего отдыха и сауна. Здание хотели возвести в три этажа вдоль берега Оби. Завершить проект предполагалось ещё в 2022 году.

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году в Новосибирской области дорожники отремонтируют 170 км федеральных трасс и три мостовых сооружения. Часть работ (100 км) дорожники завершат в этом сезоне, ещё 70 км сдадут в 2027-м, сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).

С марта ведутся работы по ремонту моста через Чулым на трассе Р-254. Правую полосу откроют к маю, левую — к концу июля. На мосту через озеро Хомутино на Северном обходе в апреле начали укреплять грунт методом силикатизации. Этот метод позволяет повысить несущую способность грунта, и позитивно влияет на безопасность и комфорт передвижения по данному участку. А в Убинском районе до октября приступили к ремонту путепровода-скотопрогона. Здесь будут заменены опоры, балки, ограждение и гидроизоляция.

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Президент «Новосибирской продовольственной корпорации», депутат Заксобрания Александр Тепляков предложил ужесточить контроль за обращением мяса в области. По его словам, сегодня в Новосибирск поступает мясо из разных регионов России, а также стран.

— На самом деле, нет понимания происхождения этого мяса. Возможно, это Казахстан, Алтай — схем достаточно много. Я общался с представителями ветеринарии из Новосибирска, и они говорят о том, что приход мяса в город мы контролируем на уровне 15%, а 85%, по большому счёту, приходят без контроля ветеринарной службы. Это принципиальная вещь, которую мы практически не контролируем, — заявил Тепляков на комитете по АПК регионального парламента.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

