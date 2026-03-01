Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

ООО «ВПК-Ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство и обратиться с заявлением в арбитражный суд. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном 18 февраля на Федресурсе от имени директора компании Евгения Беленецкого. Infopro54 ознакомился с документами.

В числе кредиторов «ВПК-ОЙЛ», чьи требования учитываются при подаче заявления, перечислены 12 компаний. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Несколькими днями ранее, 12 и 16 февраля, уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «ВПК-Ойл» также опубликовали его кредиторы — ООО «ГУРУ» и ПАО «Московский кредитный банк».

Коченевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «ВПК-Ойл», является единственным нефтеперерабатывающим предприятием в Новосибирской области. Завод расположен в рабочем поселке Коченево и работает с 2007 года. Мощность переработки предприятия составляет порядка 720 тысяч тонн нефти в год, сырье поступает с Верх-Тарского месторождения. В 2021-2022 годах на заводе была проведена масштабная модернизация. Предприятие ввело в эксплуатацию комплекс гидроочистки дизельных топлив мощностью 300 тысяч тонн продукции в год, что позволило начать выпуск дизельного топлива экологического класса Евро-5 . Общий объем инвестиций в этот проект составил более 7 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда были освоены в 2021 году.

Помимо дизельного топлива, завод производит газовый бензин, топочный мазут, нефтяной гудрон и битумы . В 2017 году на предприятии был введен битумный комплекс мощностью 80 тысяч тонн в год . В апреле 2025 года директор завода Евгений Беленецкий сообщил о реконструкции битумной установки, позволившей увеличить мощность со 160 до 225 тысяч тонн, а также о начале экспортных поставок битума в Китай. Продукция завода поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области, а также в Алтайский край . Предприятие играет важную роль в обеспечении аграриев региона дизельным топливом по биржевым ценам в период посевной кампании, для чего используется собственная автозаправочная станция. Дорожные службы области также получают битум, произведенный на заводе .

В феврале 2022 года московская холдинговая компания «Эволюция» стала новым учредителем ООО «ВПК-Ойл». Этому предшествовало урегулирование кредитного спора со Сбербанком: в феврале 2021 года суд утвердил мировое соглашение, предоставившее предприятию рассрочку по уплате долга до 2029 года. В ноябре 2022 года была анонсирована пятилетняя инвестиционная программа развития завода объемом около 3 миллиардов рублей, включающая строительство пункта налива нефти в Сокуре и битумного терминала в Коченево.

Согласно данным сервиса проверки и анализа российских юрлиц и предпринимателей Rusprofile, компания «ВПК-ОЙЛ» участвовала в 170 арбитражных делах на общую сумму около 14,2 млрд рублей. Основная часть споров связана с неисполнением обязательств, причём в большинстве случаев (92 дела) компания выступала в роли ответчика. Судебная активность возросла в 2025 году.

