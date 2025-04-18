Инфляцию в Сибири разгоняет рост цен на продовольствие

В марте 2025 года годовая инфляция в Сибири ускорилась и осталась выше, чем в среднем по России. Этот показатель составил 11% после 10,35% в феврале.

— Наибольший вклад в инфляцию продолжало вносить продовольствие. За счет роста издержек на сырье, логистику и оплату труда ускорился рост цен на продукцию животноводства, — отмечается в докладе «Региональная экономика» Банка России.

Согласно обзору, темпы роста цен на продовольственные товары в марте ускорились до 13,21% по сравнению с 12,09% в феврале. В частности, в годовом выражении цены на масло и жиры выросли на 28%, рыбу — на 23%, молоко и молочную продукцию — на 22%, а хлеб — на 15%. При этом, по данным Минсельхоза Новосибирской области, отпускная цена сельхозпроизводителей региона на продукты, которые они производят, не меняется в течение года. Об этом министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщал на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— По молоку уже минус 50 копеек. К маю еще прогнозируется снижение. Да, по молоку аграрии работают с рентабельностью в 20%, но они работают честно и отдают продукцию по отпускной цене. То, что мы видим на полках, давайте будем задавать вопросы к смежным структурам, которые дают упаковку, логистику, ГСМ, и т.д. Аграрии остаются стабильными и сохраняют честность перед рынком по отпускным ценам, — подчеркивал Шинделов.

По данным ЦБ РФ, в марте в годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли на 6,09% по сравнению с 6,23% в феврале. Как считают в ЦБ, динамику в этом сегменте сдерживало укрепление рубля. Кроме того, снижению цен способствовало снижение тарифов на трансграничные перевозки из-за конкуренции со стороны китайских транспортных компаний.

— Перевозчики Юго-Восточной Азии нередко завозят груз с превышением нормозагрузки транспортного средства и нагрузки на ось автомобиля. При этом российские перевозчики за то же самое регулярно получают штрафы из системы «Платон», — пояснял редакции руководитель комитета по транспорту и логистике НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер» Дмитрий Колодаев.

По его словам, реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» сейчас прорабатывает предложение о создании реестра иностранных перевозчиков, въезжающих на территорию РФ.

В то же время в марте рост потребительской активности жителей Сибири замедлился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это стало заметно в сегментах общественного питания и непродовольственной розницы. Особенно низкая активность наблюдалась в магазинах одежды и обуви.

Ранее редакция сообщала о том, что ЦБ России может повысить ключевую ставку. Если инфляция не впишется в прогнозы Центробанка.