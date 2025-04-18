Правительство Новосибирской области утвердило поправки в областной бюджет

Под руководством губернатора Андрея Травникова 18 апреля на экстренном заседании регионального правительства были рассмотрены первые поправки в бюджет Новосибирской области на 2025 год и на перспективу 2026-2027 годов.

В текущем году финансирование дорожного фонда вырастет почти на два миллиарда рублей. По словам Виталия Голубенко, заместителя председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона, значительная часть средств дорожного фонда пойдет на увеличение финансовой помощи муниципалитетам в развитии дорожной сети, в частности, городу Новосибирску для улучшения качества дорожного покрытия. Дополнительно 400 миллионов рублей выделят Новосибирску на покупку специализированной дорожной техники.

Свыше 2,2 миллиарда рублей в 2025 году планируется инвестировать в модернизацию ЖКХ, включая переселение граждан из ветхого жилья. Увеличатся также вложения в инфраструктуру парковых зон и поддержку промышленного сектора. Кроме того, дополнительные средства пойдут на программы поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Правительство Новосибирской области одобрило предложенный законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В дальнейшем он будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области в установленном порядке.