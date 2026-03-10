Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

В условиях современной экономической нестабильности, сложных рыночных условий и снижения покупательской способности руководителям компаний приходится искать опору в своей управленческой команде. Формирование, развитие и мотивация такой команды становится ключевой задачей. Эти вопросы детально обсуждались со спикерами и участниками заседания Клуба Директоров.

Александр Наумов, коммерческий директор IT-компании «Business Upgrade», поделился своим видением эффективного формирования команды. Он отметил, что привлечение «звезд» может быть рискованным из-за их слабой управляемости. Альтернативой является оптимизация существующей команды, сохраняя наиболее ценных сотрудников и избавляясь от неэффективных, с последующим обучением новым антикризисным подходам. Спикер дал практические советы по анализу резюме, определению приоритетов при найме и формированию эффективных вопросов для кандидатов, а также по методам поддержания работоспособности коллектива.

Ангелина Игнатенко, основатель сети магазинов сибирских экопродуктов «Гастрогном» («Вкус и Польза»), сосредоточилась на укреплении лояльности и развитии корпоративной культуры как основы для мотивации и роста команды. Она подчеркнула, что сильная корпоративная культура может позволить гибкость в оплате труда до 30%. Спикер поделилась личным опытом успешного проведения организационных изменений и повышения квалификации сотрудников.

Ресторатор Григорий Крашенинников, создатель клуба «Изюм», бара «Воробей», гастробара «Нюра» и др, рассказал о своем многолетнем опыте создания команд с минимальными затратами. Он описал подходы к формированию различных команд в зависимости от типа руководителей и выделил важные аспекты поведения директора для развития коллектива. Секретами эффективной команды спикер назвал поощрение участия сотрудников в профессиональных конкурсах, вовлечение всех членов команды в процесс внедрения инноваций и изменений, постоянное обучение, а также налаживание прочных взаимоотношений с персоналом партнеров и поставщиков.

Дискуссия прошла в живой атмосфере, с долей юмора, изобилуя конкретными примерами и практическими кейсами. Спикеры и руководители активно обменивались опытом и поднимали насущные вопросы. По завершении мероприятия состоялись традиционный розыгрыш призов от партнеров и угощение сладостями.