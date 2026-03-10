Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

Дата:

Участники заседания активно обменивались опытом и поднимали насущные вопросы

В условиях современной экономической нестабильности, сложных рыночных условий и снижения покупательской способности руководителям компаний приходится искать опору в своей управленческой команде. Формирование, развитие и мотивация такой команды становится ключевой задачей. Эти вопросы детально обсуждались со спикерами и участниками заседания Клуба Директоров.

Александр Наумов, коммерческий директор IT-компании «Business Upgrade», поделился своим видением эффективного формирования команды. Он отметил, что привлечение «звезд» может быть рискованным из-за их слабой управляемости. Альтернативой является оптимизация существующей команды, сохраняя наиболее ценных сотрудников и избавляясь от неэффективных, с последующим обучением новым антикризисным подходам. Спикер дал практические советы по анализу резюме, определению приоритетов при найме и формированию эффективных вопросов для кандидатов, а также по методам поддержания работоспособности коллектива.

Ангелина Игнатенко, основатель сети магазинов сибирских экопродуктов «Гастрогном» («Вкус и Польза»), сосредоточилась на укреплении лояльности и развитии корпоративной культуры как основы для мотивации и роста команды. Она подчеркнула, что сильная корпоративная культура может позволить гибкость в оплате труда до 30%. Спикер поделилась личным опытом успешного проведения организационных изменений и повышения квалификации сотрудников.

Ресторатор Григорий Крашенинников, создатель клуба «Изюм», бара «Воробей», гастробара «Нюра» и др, рассказал о своем многолетнем опыте создания команд с минимальными затратами. Он описал подходы к формированию различных команд в зависимости от типа руководителей и выделил важные аспекты поведения директора для развития коллектива. Секретами эффективной команды спикер назвал поощрение участия сотрудников в профессиональных конкурсах, вовлечение всех членов команды в процесс внедрения инноваций и изменений, постоянное обучение, а также налаживание прочных взаимоотношений с персоналом партнеров и поставщиков.

Клуб Директоров

Дискуссия прошла в живой атмосфере, с долей юмора, изобилуя конкретными примерами и практическими кейсами. Спикеры и руководители активно обменивались опытом и поднимали насущные вопросы. По завершении мероприятия состоялись традиционный розыгрыш призов от партнеров и угощение сладостями.

Фото предоставлено Клубом директоров. Автор фото: Игорь Борисов

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Клуб Директоров кадры

455
0
0
Предыдущая статья
Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет
Следующая статья
В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в марте текущего года существенно подорожала говядина. По наблюдениям потребителей, за последние недели рост составил 100–150 рублей.

Увеличение цен было предсказуемым, говорят участники рынка: в феврале в Новосибирск перестали поставлять мясо из нескольких районов области и с Алтая. Теперь в город привозят говядину из других регионов.

Читать полностью

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила подготовку документации для строительства трамвайной линии протяженностью 1,6 км от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» (на Гусинобродском шоссе). Проект предусматривает продление маршрута №13 для улучшения транспортной доступности нового автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. Стоимость контракта на подготовку проектно-сметной документации составляла 35 млн рублей. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство». Позже выяснилось, что она обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

Читать полностью

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

Читать полностью

Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Автор: Юлия Данилова

Судя по ценам на огурцы, за которыми сейчас пристально следят прокуратура и ФАС, стоимость этих овощей на полках магазинов снизилась. К примеру, короткоплодные люксовые огурцы вместо — 269 рублей за 450 граммов сейчас предлагаются по 244. Овощи из Тюмени продаются по цене не 145, как ранее, а 124 рубля за штуку. Среднеплодные гладкие стоят 219 рублей за 600 граммов вместо 260 рублей.

При этом на полках появилась продукция местных производителей по цене до 300 рублей за кг. Со скидкой в магазинах федеральной сети можно найти местный товар за 190 рублей за кг, но с ограничением продажи в одни руки.

Читать полностью

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 - 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Читать полностью

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Автор: Юлия Данилова

ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» — представитель владельцев облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» в рамках арбитражного дела подал заявление о наложении ареста на счета и имущество компании в пределах цены иска — 300 млн рублей. Сообщение опубликовал генеральный директор ООО «ЮЛКМ» Артемий Березиков.

В конце февраля МИФНС № 14 по Кемеровской области — Кузбассу подала исковое заявление в отношении ООО ТК «Нафтатранс плюс». Сумма исковых требований составляет 927 млн рублей. Соответчиками, помимо новосибирского эмитента, выступают ООО «Спецтранскомпани», ООО «Сибирский Бензовоз», ООО «Дорожно-строительная производственная компания «Дорожник» и ООО «УК Дорожник», а также директора и собственники этих компаний Константин Тушев этих компаний Эдуард Красавин, Гагик Далакян, Усик Далакян и Игорь Головня.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Общество

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Бизнес

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

Общество Право&Порядок

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Спорт

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Общество

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Бизнес Власть Город

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Медицина Общество Телекоммуникации

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Бизнес Общество

Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Власть Общество

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Власть Общество

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Общество

Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Бизнес Власть

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Бизнес

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Авто Общество

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Власть Общество

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Бизнес Общество

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Общество

Новосибирским студентам задержали стипендию на два месяца

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности