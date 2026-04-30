Налоговое бремя, убытки и закрытия: предприниматели обсудили антикризисные стратегии

23 апреля состоялось заседание Клуба Директоров, посвященное теме: «Денег нет, но вы держитесь!».

Предприниматели столкнулись с серьезными вызовами: возросшие налоги, увеличение себестоимости и затрат на оплату труда при одновременном снижении платежеспособности населения. Многие компании терпят убытки, наблюдается волна закрытий предприятий по всей стране. Ключевой вопрос, волнующий бизнесменов: «Как выжить и продолжать деятельность?».

Участники Клуба Директоров обсудили насущные финансовые проблемы.

Виталий Сапелкин, налоговый юрист с почти 30-летним стажем, управляющий партнер и генеральный директор Аудиторско-консалтинговой Группы «Финансы», отметил рост налогового бремени. Он подчеркнул, что управление финансами и налогами требует профессионального, заблаговременного подхода, а импровизация недопустима. Спикер осветил текущие особенности налоговой политики и проверок, рекомендовав привлекать квалифицированных юристов и проводить регулярные налоговые аудиты.

Бизнес-ментор и эксперт по системам управления для бизнеса Марина Гусева, бывший генеральный директор Сибирского офиса консалтинговой компании «ИНТАЛЕВ», напомнила о важности постоянного контроля точных финансовых показателей и тесной связи с финансовым директором. Необходимо внимательно следить за просроченными платежами, ростом расходов, сокращением среднего чека клиентов, кассовыми разрывами и падением продаж. Гусева акцентировала внимание на анализе как доходов, так и расходов, особенно в натуральном выражении, чтобы выявить причины снижения рентабельности и принять меры.

Елена Руднева, финансовый директор франчайзинговой сети «ИнфоСофт» с опытом работы в крупных компаниях: «Хан Буз», «2ГИС», «СДЭК», «Катрен», призвала директоров к детальному анализу всех финансовых метрик, а не только общих показателей. Именно углубленный анализ финансовых результатов позволяет корректировать затраты и увеличивать доходы.

Анна Шумская, судебный юрист с российским и международным признанием, управляющий партнер «Шумская и партнеры», проинформировала о юридических аспектах ответственности в бизнесе, в частности, о партнерской и субсидиарной ответственности. Она подчеркнула, что на каждое важное решение необходимо иметь документальное подтверждение для защиты в будущем. Руководителям следует отслеживать юридические риски, своевременно их страховать и консультироваться с юристами.

Дискуссия прошла оживленно, с обменом практическим опытом и реальными примерами. По окончании участники приняли участие в розыгрыше призов от партнеров и угостились сладостями.