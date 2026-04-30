Налоговое бремя, убытки и закрытия: предприниматели обсудили антикризисные стратегии

Дискуссия прошла оживленно, с обменом практическим опытом и реальными примерами

23 апреля состоялось заседание Клуба Директоров, посвященное теме: «Денег нет, но вы держитесь!».

Предприниматели столкнулись с серьезными вызовами: возросшие налоги, увеличение себестоимости и затрат на оплату труда при одновременном снижении платежеспособности населения. Многие компании терпят убытки, наблюдается волна закрытий предприятий по всей стране. Ключевой вопрос, волнующий бизнесменов: «Как выжить и продолжать деятельность?».

Участники Клуба Директоров обсудили насущные финансовые проблемы.

Виталий Сапелкин, налоговый юрист с почти 30-летним стажем, управляющий партнер и генеральный директор Аудиторско-консалтинговой Группы «Финансы», отметил рост налогового бремени. Он подчеркнул, что управление финансами и налогами требует профессионального, заблаговременного подхода, а импровизация недопустима. Спикер осветил текущие особенности налоговой политики и проверок, рекомендовав привлекать квалифицированных юристов и проводить регулярные налоговые аудиты.

Бизнес-ментор и эксперт по системам управления для бизнеса Марина Гусева, бывший генеральный директор Сибирского офиса консалтинговой компании «ИНТАЛЕВ», напомнила о важности постоянного контроля точных финансовых показателей и тесной связи с финансовым директором. Необходимо внимательно следить за просроченными платежами, ростом расходов, сокращением среднего чека клиентов, кассовыми разрывами и падением продаж. Гусева акцентировала внимание на анализе как доходов, так и расходов, особенно в натуральном выражении, чтобы выявить причины снижения рентабельности и принять меры.

Елена Руднева, финансовый директор франчайзинговой сети «ИнфоСофт» с опытом работы в крупных компаниях: «Хан Буз», «2ГИС», «СДЭК», «Катрен», призвала директоров к детальному анализу всех финансовых метрик, а не только общих показателей. Именно углубленный анализ финансовых результатов позволяет корректировать затраты и увеличивать доходы.

Анна Шумская, судебный юрист с российским и международным признанием, управляющий партнер «Шумская и партнеры», проинформировала о юридических аспектах ответственности в бизнесе, в частности, о партнерской и субсидиарной ответственности. Она подчеркнула, что на каждое важное решение необходимо иметь документальное подтверждение для защиты в будущем. Руководителям следует отслеживать юридические риски, своевременно их страховать и консультироваться с юристами.

Дискуссия прошла оживленно, с обменом практическим опытом и реальными примерами. По окончании участники приняли участие в розыгрыше призов от партнеров и угостились сладостями.

Автор фото: Игорь Борисов

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб»). Представители бизнеса и политики собрались в неформальной обстановке, чтобы совместными усилиями найти решение наиболее актуальных проблем региона. На этот раз эксперты заглянули в недалекое будущее для разработки стратегии и подготовки к грядущим переменам: «Образ будущего в вопросах и ответах» — основная тема встречи.

— Рост фискальной и налоговой нагрузки заставляет пересмотреть многое. Времена сложные — никто не отрицает, но легко не было никогда. Давайте считать, что сейчас время для стратегического обновления, расстановки приоритетов, время поиска новых форм сотрудничества, объединения интересов, партнерства. Примеры такого сотрудничества сегодня уже есть, — поприветствовав собравшихся, констатировала сооснователь Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова.

Каждая вторая стройка в Новосибирске провалила планы по продажам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский рынок новостроек столкнулся с рекордным перенасыщением. По данным аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, из всего объёма строящегося жилья продана лишь четвёртая часть. Остальные квартиры пока не нашли своих хозяев.

— По данным портала ДОМ.РФ, из 3 550 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, которые находились в стадии строительства на конец марта 2026 года, было реализовано 904 тыс. кв. метров или 25%. Это минимальный коэффициент за весь период, — отмечает эксперт.

Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция в регионе снижается с июля прошлого года. В январе наблюдался всплеск месячного роста в связи с резким повышением цена на огурцы и помидоры, но сейчас он также замедляется. Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — констатирует Асаралиева.

Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

В числе наиболее популярных брендов авто, которые приобретают сибиряки через аккредитив – KIA, Nissan, Volkswagen и LADA. Средняя стоимость покупки – 2 млн рублей.

Аккредитив — это защищённый счёт, на котором покупатель резервирует средства под конкретную сделку. Деньги блокируются банком и становятся недоступны ни одной из сторон до тех пор, пока не будут выполнены чётко оговорённые условия договора. Банк выступает независимым гарантом, полностью исключая риск мошенничества.

Новосибирские студенты оценили специфику предпринимательства в странах Африки

Автор: Юлия Данилова

В рамках Недели международной науки и образования НГУЭУ посетила делегация Университета MANCOSA (Южно-Африканская Республика). В состав делегации вошли десять представителей академического сообщества — руководители образовательных программ, исследователи и менеджеры университета.

На заседаниях форума обсуждались изменения, происходящие в экономике и образовании, а также навыки, которые становятся ключевыми в новых условиях.

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

