Новосибирские студенты сдают экзамены по игре в «умные» конструкторы

Студенты Новосибирского государственного университета (НГПУ) — будущие педагоги дошкольного образования — изучают основы технического моделирования и осваивают первые шаги проектирования собственных механизмов на «умных» игрушках местных производителей.

— Доступные, в соответствии с возрастными возможностями и программой дошкольного образования, конструкторы способствуют развитию познавательно-исследовательской деятельности детей и познанию мира через конструирование и эксперименты. Они закладывают фундамент для таких ключевых компетенций XXI века, как изобретательность, творческое мышление, уверенность в своих силах, сотрудничество и умение решать комплексные задачи в коллективе, — отмечает заведующий кафедрой теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Наталья Кузь.

Директор ООО «Техник», производителя конструкторов «Плюсик+» Вячеслав Гергерт пояснил, что для ребят младшего школьного возраста, самое простое для освоения в робототехнике — программирование, в то время, как механика — самое сложное. В то же время механика потенциально лучше развивает логику, пространственное и алгоритмическое мышление, которые являются базой для инженерного мышления.

— На дошкольном уровне особенно актуально применение конструкторов и развитие навыков конструирования и моделирования; поэтому студенты — будущие педагоги дошкольного образования — изучают все возможности для внедрения игры с конструкторами в образовательные процессы детского сада, — пояснил Гергерт.

С помощью «умных» игрушек студентов готовят к практико-ориентированной исследовательской деятельности. Для этого проводятся демонстрационные экзамены с использованием модулей конструктора «Математика», «Конструирование» или «Горки» (пространственная ориентировка).

Напомним, производством товаров для детей в Новосибирске занимаются более 350 компаний. К примеру, компания «Ты и Я» супругов Груздевых выпускает авторские развивающие игрушки из дерева, интерактивное оборудование и реабилитационные тренажеры для особенных малышей. Сегодня у компании собственное производство и 77 представительств в регионах. В Сузуне работает завод игрушек «Эффект», который в год выпускает более 4,7 млн шт игрушек. Его продукция экспортируется в страны ближнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что для индустрии детских товаров утвердят новую дорожную карту. Она должна защитить детей от деструктивных игрушек.