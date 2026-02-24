Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Министерство просвещения России намерено разработать список игр и игрушек для детских садов, которые будут способствовать развитию детей и соответствовать традиционным ценностям. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

Министр уточнил, что власти намерены выработать системный подход к оснащению детских садов.

— Планируется определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка, — сказал Кравцов.

Министр просвещения заявил, что такие игрушки помогут детям узнать о культурных традициях России, ее достижениях, исторических личностях и народно-прикладных ремеслах.

— У нас и сейчас закупается довольно строгий перечень игрушек для детского сада. Лабубу, Барби и героев Марвел в нем точно нет. Но дети нередко приносят любимые игрушки из дома и здесь запреты далеко не всегда работают, — рассказала редакции Infopro54 Елена, воспитатель одного из детсадов Новосибирска.

В феврале Кравцов сообщил о разработке нового стандарта для детских садов в России. Минпросвещения намерено обновить Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, чтобы усилить воспитательный компонент. Также министерство создаст рекомендации по современному и безопасному оформлению детских садов, включая пространства для детей с ограниченными возможностями.

Напомним, осенью 2025 года стало известно, что в Госдуме в очередной раз обсуждается вопрос о необходимости регулирования индустрии детской игрушки. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ввести их обязательную психологическую экспертизу, усилить маркировку и поддержать производителей патриотичных игрушек.

При этом новосибирские студенты, которые придут воспитателями в детсады, уже сдают экзамены по игре в «умные» отечественные конструкторы.

В целом по Новосибирску в детсады ежегодно набирается около 18 тысяч детей. Из них 34% в возрасте от 3 до 7 лет, 66% — в возрасте от 1,5 до 3. Всего в детсадах города сегодня пребывает 79 тысяч ребятишек (ранее было в среднем 91 тысяча). На 30.09.2026 года в список актуального учета детей, претендующих на предоставление им места в детском саду, внесено 15102 ребенка, из них 4030 детей в возрасте от трех до семи лет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах.