Для индустрии детских товаров утвердят новую дорожную карту

В Госдуме в очередной раз обсуждается вопрос о необходимости регулирования индустрии детской игрушки. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ввести их обязательную психологическую экспертизу, усилить маркировку и поддержать производителей патриотичных игрушек.

— Результатом нашей работы должна стать практическая дорожная карта: кто, что и в какие сроки делает — от разработки стандартов и законодательных норм до маркировки и поддержки производителей. Речь идет о будущем наших детей — о том, какие образы, ценности и идеалы они будут нести с собой во взрослую жизнь, — написала она в своем телеграм-канале.

Жанна Флинт, педагог, практический психолог, преподаватель психологии, воспитатель своего «семейного детского сада» (Жанна — мама восьмерых детей — Ред) считает, что современные дети чаще выбирают то, что популярно, последние тренды, чтоб быть на волне тех, кто может себе позволить дорогую игрушку, или по принципу «хочу как у Пети / Наташи».

— Детей независимых от влияния общей массы, имеющих личные интересы, чётко знающих, что им нужно и зачем — мало. Много хаотичных выборов: было скучно, увидел, попросил, купили. Этому способствуют разнообразие, реклама, ажиотаж вокруг покупки игрушек, манипуляций вниманием и желаниями детей и чувством вины родителей «Ты что своему ребенку даже игрушку не можешь купить?». На сегодняшний день, нет сформированного чувства меры, вкуса, избирательности, навыка отказывать себе в лишнем, ненужном или несвоевременном, — отмечает она.

Эксперт уверена, что решение о введении в России обязательной психолого-педагогической экспертизы детских игрушек мудрым решением.

— Игрушка — это не только детская радость и шалость. Это отражение культуры общества, того, куда направлено его развития: к процветанию или деградации, к сотрудничеству или эгоизму. Это прообраз идеальной жизни, куда нужно стремиться, к чему прийти. Поэтому психологическое воздействие игрушки на душу и ум ребенка трудно переоценить, — отмечает эксперт.

По мнению Жанны Флинт, данную инициативу можно и нужно реализовать, если будут разработаны и определены чёткие критерии качества игрушки, на которые в дальнейшем должны опираться производители. Например: красота (красивая/безобразная), польза/развитие (развивает мышление, ум и навыки ребенка или пустая и бесполезная), психологическая безопасность (не вызывает ли игрушка у детей появление агрессии, уныния, ограниченности, вульгарности и др.), безопасность здоровью, а также качество материалов, прочность и др.

— Те, предприятия, которые через игрушки несли свет, добро нашим детям и способствовали развитию интеллекта будущих поколений России — будут процветать. Производители, которые создавали игрушки, но по незнанию или другим причинам не вникали в последствия воздействия «нездоровых игрушек» на детей, должны будут учитывать новые требования и улучшить качество своей продукции и ассортимент, — резюмировала собеседница редакции.

По данным Корпорации МСП, в конце мая 2025 года свыше 14,5 тысяч малых и средних предприятий в России занимались производством товаров и предоставлением услуг для детей.

— Наш регион находится в числе лидеров по количество компаний этого сектора. Нашим производителям удалось не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создать свои уникальные продукты, — подчеркивали тогда в ведомстве.

