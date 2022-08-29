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Инвестор получил участок для строительства складов под Новосибирском

  • 29/08/2022, 18:11
Автор:
Склады в Новосибирске
Общий объем инвестиций в проект логопарка — около 6 млрд рублей.

Компания ООО «ПФО Западная Сибирь» получила земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство Логопарка «ПФО Север» на территории Новосибирской области». Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников. Участок площадью 684 575 кв. м. расположен в Станционном сельсовете.

Масштабный инвестиционный проект предполагает строительство логистического распределительного центра продовольственных и непродовольственных товаров в Новосибирской области, предназначенный для приема, временного хранения, комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на склады торговых сетей региона и округа. Общая сумма инвестиций по проекту составит 5,8 млрд рублей, напомнили в Минэкономразвитии региона.

В ходе реализации проекта инициатором планируется создание 19 новых рабочих мест, арендаторами на базе построенного логопарка будет создано более 2 500 рабочих мест.

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На правом берегу Новосибирска появятся 250 тысяч кв. м складской недвижимости

Напомним, проект был представлен на инвестиционном совете Новосибирской области в апреле 2021 года. Тогда речь шла об участке площадью 92 га в Станционном сельсовете Новосибирского района. Однако, часть этого участка зарезервировали под инфекционную больницу.

Директор ООО ПФО «Западная Сибирь» (входит в «ПФО групп») Юрий Хаеров рассказывал о потенциальных арендаторах распредцентра:

—  Мы провели переговоры с рядом федеральных компаний сегмента E-commerce, производственных предприятий и ритейла, заключили соглашения о намерениях (ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Аскона», ООО «Ситилинк», ООО «Бест Прайс» (Fix Price), X5 Retail Group – «Перекресток»).

На тот момент «ПФО групп» уже построила на территории региона распредцентр X5 Retail Group — «Пятерочка» площадью 40 тысяч кв. м и распредцентр «Магнита» — 48 тысяч кв. м.

ООО «ПФО Западная Сибирь» зарегистрирована в январе 2021 года в Новосибирской области. Принадлежит Юлии Грязиной (50%) и московскому ООО «ПФО Новосибирск» (50%).

 

Ранее редакция сообщала, что TDM ELECTRIC откроет под Новосибирском распредцентр класса А. А также о том, что Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Склады в Новосибирске Складская недвижимость логопарк


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