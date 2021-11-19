Может ли ваша компания претендовать на получение субсидий?

По данным ведомства, с 1 ноября текущего года в налоговые органы Новосибирской области поступило 8 тыс. заявлений для предоставления субсидии на нерабочие дни от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, занятых в пострадавших отраслях. Из них одобрено 6,7 тыс. на общую сумму выплат в размере 480 млн руб.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко напоминает: субсидия в условиях нерабочих дней, установленных Указом президента России от 20.10.2021. № 595, выплачивается в соответствии с постановлением правительства РФ от 07.09.2021 № 1513.

В региональном УФНС отметили, что выплата субсидии производится на основании расчетов по страховым взносам (РСВ), представленных в установленный срок компаниями и ИП, которые:

на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются социально ориентированной некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в соответствующих реестрах (Постановления № 847, № 906);

в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики;

по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей;

организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

Размер предоставляемой субсидии вычисляется по схеме: для юридических лиц и некоммерческих организаций: количество работников в июне 2021 г. нужно умножить на 12 792 руб. (размер МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями: количество работников умножается на 12 792 руб. и суммируется с МРОТ на самого предпринимателя. Если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, он может получить субсидию в размере 12 792 руб. (МРОТ).

— Данная субсидия предоставляется однократно. Заявления о предоставлении субсидии на нерабочие дни принимаются налоговыми органами с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. В Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по ТКС заявление отправляется в электронном виде. По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя, —уточнили в ведомстве.

Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если все условия соблюдены, налоговые органы рассчитают субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.

Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни поможет промо-страница на сайте ФНС России. Здесь же с помощью специального сервиса можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии на нерабочие дни.