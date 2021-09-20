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iPhone 13 или iPhone 12: стоит ли переплачивать?

  • 20/09/2021, 10:53
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Сравним характеристики новинок Apple с флагманом iPhone 12.

Почти неделю назад Apple анонсировала iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Смартфоны получили более качественные камеры, экраны с поддержкой 120 Гц (Pro-серия), новые процессоры, увеличенный ресурс аккумулятора, а также уменьшенные в сравнении с предшественниками «чёлки». Но несмотря на все это многие отнеслись к новинкам скептически, утверждая, что iPhone 13 мало чем отличается от iPhone 12. Однако различия все же есть: разберемся, какие именно.

Новые телефоны внешне практически не отличаются от предшественников. Дизайн одинаковый. Разве что расположение датчиков диагональное вместо вертикального. Это сразу выдает новинку в руках. Ну и новая розовая расцветка корпуса тоже с этим поможет. Палитра оттенков корпуса новых айфонов сократилась. Фиолетовый из гаммы базовых iPhone исчез, теперь цветов пять: розовый, синий, красный, оттенок «темной ночи» и «сияющей звезды». У iPhone Pro 13 вместо синего цвета теперь нежно-голубой оттенок. Остальные три цвета остались прежними: золотистый, базовый серебристый и темно-серый.

Материалы изготовления прежние (рамка из алюминия). Более крепкого защитного стекла мы не получили. Все тот же Ceramic Shield того же поколения.

У обоих аппаратов OLED-экраны стали на 28% ярче, а батареи — больше. Так, мини-версия работает на 1.5 часа дольше, а ежедневная жизнь стандартного смартфона стала длиннее на 2,5 часа. Минимальный объем памяти составляет 128 ГБ, то есть он увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Внутри традиционно: топовый шестиядерный чип A15 и поддержка 5G. В тестах новинка лучше. На этом все. Все актуальные айфоны быстрые. Даже обычный iPhone X способен переварить любую игру и приложение. Так что тут разница только в цифрах.

Производители заметно прокачали камеры: основной сенсор лучше работает при слабом освещении, потому что захватывает почти в 1,5 раза больше света. К тому же он получил оптическую стабилизацию Sensor Shift — она работает за счет сдвига матрицы. Год назад такой стаб стоял только у версии Pro Max, а теперь — во всех смартфонах новой линейки. Еще появился «кинематографический режим» для съемки видео, но пока не совсем понятно, что он дает пользователям. Судя по показанному клипу, телефон сможет плавно перемещать фокус вслед за героем кадра.

Размер дисплея изменился. Модель Pro теперь поддерживает частоту до 120 Гц вместо 60 Гц, яркость выросла до 1000 нит, то есть на 25%. Диагонали экранов у Pro и Pro Max остались прежние — 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Кроме того, впервые в смартфонах появилась функция «негаснущий экран».

Хранилище iPhone 13 Pro и Pro Max выросло до беспрецедентного 1 ТБ, вместо максимальных 512 ГБ в прошлых версиях. Модификации с памятью в 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ все еще доступны во всех моделях.

Длина и ширина корпусов Pro не изменились, однако новые модели немного увеличились в толщине и потяжелели, что, скорее всего, вызвано увеличением объема батареи.

Новый Айфон обойдется в 79 990 рублей за базовый вариант. Айфон 12 теперь стоит (официально) 64 990, но можно найти дешевле. И это главный плюс двенадцатой модели. Смартфоны практически одинаковые. А стоят по-разному. Есть над чем подумать.

Кроме всего прочего, Apple откажется от применения пленки при упаковке iPhone 13. Это позволить заметно сократить использование пластика, утверждают в компании — примерно на 600 тонн (правда, в Apple не уточняют, за какой срок). Таким образом, пишет Gizchina, эффектной распаковки со срыванием пленки больше не будет. Чтобы извлечь iPhone 13 из коробки, нужно будет аккуратно оторвать защитную наклейку-пломбу, удерживающую вместе две части коробки. До этого компания избавилась еще от одной детали — перестала класть зарядку в коробку с устройством, сообщает Apple Insider.

Фото: pexels.com автор: Pixabay

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Рубрики :

Регионы: Россия мир

Теги :

iPhone 13
Apple


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