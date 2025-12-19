«Как после Перестройки»: 2026 год будет крайне богатым на неопределенности для новосибирского бизнеса

Бизнес в пессимизме

Президент холдинга TS Group, депутат Заксобрания Александр Бойко уверен, что 2026 год будет самым тяжелым после 1991–го, то есть после развала Советского Союза.

— Я ничего хорошего от него не жду, — заявляет предприниматель.

По его словам, чтобы ситуация изменилась, ключевая ставка должна уйти совершенно в другие категории от нынешних: до 7−8%.

— Во–первых, до такого уровня она не уйдет. Во–вторых, в любом случае бизнесу нужно время на то, чтобы с этой мыслью свыкнуться и смириться, — комментирует эксперт.

Он напомнил, что в конце 2025 года бизнесу «прилетела новая плюха», связанная с повышением НДС, а в Новосибирске было принято решение о повышении налога на коммерческую недвижимость.

— Страх, которые вызвали эти решения, быстро не пройдет. Очень многие компании, занимающиеся коммерческой недвижимостью, уже сейчас практически банкроты. До повышения «ключа» они были серьезно закредитованы, а сейчас у них нет таких доходов, чтобы обслуживать кредиты по нынешним ставкам. Я думаю, что следующий год будет годом массового банкротства бизнеса, если государство не примет какой–то реальный закон о запрете банкротства. Но в такой ситуации крайними будут банки, а они этого не хотят, — рассуждает Бойко.

Он напомнил, что в России огромное банковское лобби, и банковской системой никто точно не будет рисковать.

— Я надеюсь, что мы не докатимся до состояния 1991 года, потому что все–таки благосостояние и россиян, и в целом состояние экономики страны намного лучше, чем в то время. Но если говорить о общем сценарии, то его последствия будут примерно такими же. К счастью, в этот раз у нас нормальная центральная власть, которая пользуется авторитетом. Надеюсь, что это все–таки станет определенным сдерживающим фактором. Но ментальность у людей поменялась, мы сейчас стали совершенно другие, поэтому я ожидаю, что в 2026 году будет кризис, сопоставимый с постперестроечным периодом. Но Россия — это феникс: что нас не убивает, то делает сильнее. Будет тяжело, но любой кризис — это всегда время возможностей, поэтому надо искать возможности, — призывает предприниматель.

По словам Александра Бойко, в 2026 году бизнес будет «резать косты», оптимизировать все затраты, оставлять только то, что реально дает прибыль, помогает зарабатывать и востребовано на рынке.

— Например, мы тянули с автоцентром почти четыре года. За это время профукали все, что до этого заработали за 17 лет, списали убытки и закрыли центр. А принимать это решение нужно было четыре года назад. Вот такие вещи предпринимателям сейчас нужно переосмыслить и максимально сократить. Все бюджеты — федеральный, региональный и городской ― довольно напряженные, бюджеты всех предприятий режутся практически в ноль. Статистика по занятости показывает сокращение производства, и это уже факт, — констатирует Бойко.

Вице–председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина считает, что для ритейла 2026 год будет очень непростым и даже тяжелым. Это «обеспечит» налоговая реформа, общее охлаждение спроса и сокращение инвестиций (ставки по кредитам еще заоблачные и вряд ли будут ниже в 2026–м).

— Наверное, это будет самый тяжелый год за минувшие полтора десятка лет, — не исключает эксперт.

Возможности для роста появятся для тех, кто сумеет минимизировать издержки либо будет предлагать что–то принципиально новое.

— К сожалению, для моей любимой торговли (особенно для малого бизнеса) год будет эпохальным — есть вероятность, что выживут немногие, — с сожалением отмечает Гаранина.

В то же время она уверена, если у предпринимателя есть какие–то деньги и не надо занимать их у банка, то стоит попробовать новое производство: «зарабатывать» можно сейчас в основном на производстве того, что нужно людям — как еды, так и непродовольственных товаров.

— Наконец, мы надеемся, что в 2026 будет принят и вступит в силу закон о российской полке, — прогнозирует Мария Гаранина.

Не только проблемы, но и возможности

Председатель Совета директоров Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова обращает внимание на прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на форуме «Россия зовет», где он отметил, что у хозяйствующих субъектов в РФ уменьшились возможности в виде прибыли, которые они могут направить на дальнейшее развитие.

— Президент также отметил, что сохранение высокой ключевой ставки снижает возможности для привлечения средств на развитие, то есть инвестиции проседают. Наконец, он констатировал, что не во всех сферах деятельности у нас хорошие показатели: есть хорошие результаты, снижение темпов, а кое–где даже отрицательные значения. Это актуально и для Новосибирской области, — говорит эксперт.

В то же время она обращает внимание на факт того, что экономика России за минувшие годы не упала так, как этого ожидали западные страны. Объявление санкций в 2014 году позволило РФ постепенно выходить из зависимости и взять курс на большую самостоятельность. Тем не менее санкции, введенные в 2022–м и последующие годы, все равно стали для страны серьезным испытанием.

— У нас до сих пор не произошло полного импортозамещения в технологических сферах, где наше отставание наиболее заметно. Китай продает нам много техники, но далеко не всегда она самая лучшая. Сейчас для нас это спасение, но и ориентир на необходимость восстановления собственного машиностроения. Это требует очень существенных капитальных положений и времени, — рассуждает Ольга Молчанова.

Она прогнозирует, что в 2026 году очень сильное влияние на весь мир, а не только на Россию будет оказывать истерия, которая накручивается в Западной Европе. К сожалению, негативное влияние на общую международную обстановку оказывают и некоторые действия Соединенных Штатов, например их шаги в отношении Венесуэлы.

— Нестабильная геополитическая ситуация сказывается на всех странах, ведет к разрыву цепочек поставок, удорожанию логистики, общему подъем негативных настроений, — говорит эксперт.

При этом она напоминает, что собственное потребление внутри страны тоже сжимается, несмотря на повышение зарплат и увеличение МРОТ с 1 января 2026 года.

— Повышение заработной платы коснется только некоторых групп работающих. Кроме того, это приведет к увеличению нагрузки на бизнес, который в 2026 году столкнется еще и с повышением налогов. Наиболее сильно влияние НДС в 2026 году станет оказывать на малый бизнес, так как для крупного это будет повышение всего на два процентных пункта. При этом не нужно забывать, что плательщиком всех налогов является конечный потребитель, то есть население, граждане. А они уже в 2025 году притормозили свою покупательную активность, — поясняет Ольга Молчанова.

Она надеется, что в 2026 году все–таки удастся закончить российско–украинский конфликт, если не будет такого оголтелого сопротивления Европы.

— Проведение СВО, на мой взгляд, было необходимым действием со стороны России по защите своих интересов. Сейчас, несмотря на противодействие со стороны Западной Европы, нас поддерживают Соединенные Штаты и другие страны. Это очень хорошо и свидетельствует о том, что мир действительно меняется не на словах, а на деле. Но процесс этот крайне сложный. Как свидетельствует история, еще ни один передел мира не проходил без мировой войны. Если мы хотим, чтобы она вновь не произошла, нужно приложить колоссальные усилия. В том числе со стороны бюджета на военные траты. Современная война ― крайне дорогая история не только с точки зрения человеческих ресурсов, но и технологий. Поэтому государство увеличивает свои расходы в этом направлении, и это совершенно закономерно. Если мы хотим дойти до победного конца, то в это нужно вкладывать деньги, — заявляет Молчанова.

При этом эксперт отмечает, что государство понимает: у него есть социальные обязательства, которые нельзя сбрасывать со счетов.

Еще один тренд 2026 года — необходимость изменения ситуации в экономике. Прежде всего, речь идет о национальных проектах, на которые выделяются бюджетные деньги. Все это приводит к росту дефицита бюджета, причем не только на уровне Российской Федерации, но и на уровне региональных бюджетов.

— Поэтому, с одной стороны, государство свой спрос в экономике в некоторых сферах расширяет, в некоторых сохраняет, но вместе с тем наблюдаются и негативное влияние, — поясняет Молчанова.

Ожидания от 2026 года у директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова также связаны с продолжением реализации нацпроектов, расширением возможностей СЭЗ и усилением технологической повестки.

— Новосибирская область рассчитывает на рост промышленности, логистики и цифровых сервисов, а также на приток новых инвестиций по мере завершения инфраструктурных проектов и повышения качества городской среды, — говорит эксперт.

При этом ключевыми условиями для устойчивого роста, по его словам, остаются повышение эффективности управления, развитие человеческого капитала и возможность для бизнеса быстрее адаптироваться к меняющимся экономическим условиям.

Под знаком неопределенности

Ожидания от 2026 года для промышленников можно охарактеризовать одним словом — неопределенность.

— Никто не понимает, что будет. Кредитно–финансовая политика особо не меняется. К чему приведет изменение налоговой базы? Как поведут себя малые предприятия, контрагенты? Поэтому сейчас в отрасли превалирует ощущение неопределенности и ожидания хаоса. Поэтому 2026 год будет очень–очень непростым и несет большое количество рисков. Такого не было достаточно долгое время, — констатирует инженер–исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

При этом эксперт назвал возможную точку роста промышленности в 2026 году. Не очень яркую и заметную, но, по его словам, принципиальную. Это изменение подхода к финансированию научных разработок, нацеленных на внедрение в промышленность, со стороны государства.

— В 2025 году мы вошли в консорциум, который включает себя научные учреждения СО РАН, вузы, а также производственные предприятия, с целью создания новых технологий и материалов, необходимых для промышленности. Если этот подход будет правильно реализован, то он может дать очень большие перспективы для развития Новосибирской области как региона, где может гармонично развиваться наука, образование и промышленность. Если мы замкнем этот цикл на территории, если продукт развития этой короткой цепочки будет оставаться в области, то это станет стимулом для роста промышленности, науки и образования, — уверен Степаненко.

В надежде на смягчение денежно–кредитной политики

В 2026 году на банковском рынке руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари ждет небольшого смягчения денежно–кредитной политики, незначительного снижения ставок денежного рынка (до 12% на вкладах, сейчас ― 15,6%).

― Думаю, темп кредитования вырастет, но возрастут объемы резервирования. Финансовый результат банковского сектора будет зависеть от курса рубля, а аргументов для его укрепления немного. Ну и пятый год подряд желаю стране внедрения цифрового рубля! — подчеркнул эксперт.

Неприятным изменением на банковском рынке в 2026 году для населения станет рост тарифов на обслуживание карт и переводы, так как эти операции впервые начнут облагаться НДС, напоминает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев.

— Прогноз по ключевой ставке на будущий год находится на уровне 12–13% для среднегодового значения. А это значит, что население чаще начнет обращаться за заемными средствами. В первую очередь это будет ипотека, во вторую — автокредитование. Однако ЦБ готовит новые правила проверки доходов заемщиков, а значит, снизится процент одобрения заявок, — предупреждает эксперт.

При этом, по его словам, Новосибирская область, как и всегда, находится в срединных значениях любых социально–экономических прогнозов.

— Какой бы показатель статистики мы не рассматривали — среднедушевой доход, ВРП, уровень потребительских цен — наш регион всегда продемонстрирует показатель, близкий к среднему по стране, — уверен Фалеев.

В ожидании системных мер поддержки

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко заявил, что в 2026 году надеется добиться решения вопроса граждан, пострадавших в сегменте ИЖС, подвижек в создании системы строительных сберкасс, повышения внимания Правительства РФ к возведению жилья социального найма.

Также он ожидает изменений в программе семейной ипотеки.

— Для некоторых категорий граждан ставка по ней снизится до 4% — это положительная динамика. При этом я считаю, что верхнюю планку ставки семейной ипотеки нужно оставить на уровне 6% и не повышать до 12%, — говорит Аксененко.

В строительной сфере, по его словам, будет идти работа по решению актуальных вопросов для граждан: платить не более 20% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по ипотеке, введение льготной ипотеки для семей, в которых есть инвалиды, особых условий ипотечного кредитования для многодетных семей и семей участников СВО.

— Думаю, что в совокупности эти меры смогут послужить заметному оживлению рынка недвижимости, — заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Что касается рынка области, то независимый эксперт новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отметил в своем телеграм–канале, что в ближайшие полтора–два года в регионе не стоит ожидать существенных объемов ввода.

— Несмотря на задержку старта значительного числа новых проектов, затоваренность рынка новостроек снижается крайне медленно, а нераспроданные квартиры в новостройках увеличивают кредитную нагрузку на строительные компании. Бессмысленно строить новые дома, пока не распроданы квартиры в тех, что уже введены, — поясняет аналитик в своем телеграм–канале.

По оценке экспертов, с учетом таких негативных текущих тенденций, как сокращение объемов ипотеки и уменьшение числа запускаемых проектов строительства, ввод жилья в ближайшие годы продолжит постепенное снижение. Реальный спад возможен до 80–90 млн кв.м.

— Рассчитываем, что в 2026 году Правительство РФ проведет необходимые системные мероприятия для восстановления стройки, аналогичные по эффекту программам льготной ипотеки в пандемийный период. Опыт 2020–2021 годов показывает, что такие меры (в форме доступной ипотеки) способны резко оживить рынок. Однако сегодня ставки необходимо делать не на автоматическое повторение прошлых схем, а на поиск новых, адекватных текущим экономическим реалиям инструментов стимулирования, — уверен управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Цементная отрасль, по его словам, в долгосрочной перспективе связывает надежды с масштабными инфраструктурными и промышленными проектами национального значения, сопоставимыми, например, с гипотетическим строительством «города–спутника» Саяногорска для переработки редкоземельных металлов.

— Подобные инициативы с инвестициями в триллионы рублей способны кардинально загрузить мощности не только отдельных заводов, но и всей цементной промышленности Сибири и Дальнего Востока на многие годы, — поясняет Владимир Скакун.

Ставка на искусственный интеллект

Телекоммуникационный рынок в 2026 году ждет логичное продолжение текущих тенденций, и ключевым из них останется искусственный интеллект. Его проникновение в бизнес–процессы и повседневную жизнь будет только усиливаться, уверен директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

По его словам, особую динамику этому процессу придает стремительное развитие больших языковых моделей (LLM) и создаваемых на их основе автономных ИИ–агентов.

— Эти системы уже сегодня демонстрируют способность не только обрабатывать естественный язык, но и понимать контекст, генерировать креативные решения, а также выполнять сложные, многоэтапные операции: от анализа документов и написания кода до координации рабочих процессов. В ближайшем будущем они станут ядром персональных ассистентов нового поколения, способных к глубокой персонализации и проактивным действиям, — уверен Пахомов.

По прогнозам эксперта, к 2030 году до 90% рутинных действий пользователи будут выполнять не сами, а с помощью автономных ИИ–агентов.

Дальнейшее развитие получит внедрение ИИ на уровне сети — это позволит в реальном времени выявлять аномалии, прогнозировать нагрузку и автономно корректировать инфраструктуру. Параллельно будут активно внедряться отечественные БС и другие технологичные решения, что позволит достичь максимального покрытия связи в регионе и комфортных скоростей.

— Кроме того, мы ожидаем продолжения тенденции перехода от поставщика связи к цифровой платформе для граждан, бизнеса и государства. Для новосибирцев это появление новых ИИ–помощников в тарифах, перевод речи в реальном времени, проактивная защита от мошенничества и многие другие технологии для комфорта и повышения качества жизни, — перечисляет Алексей Пахомов.

«Нас бьют, а мы крепчаем»

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина прогнозирует, что в 2026 году в ИТ–отрасли продолжится импортозамещение, так как государство определило, что в отраслях критической инфраструктуры участие иностранных вендоров должно быть минимальным, а значит, поле для работы отечественных компаний все еще огромное.

Собеседница редакции уверена, что в 2026 году в сегменте ИТ увеличится доля экспорта.

— Весь мир потихоньку, но необратимо склоняется к мысли о том, что Россия победила. Россия приобретает имидж ключевого центра борьбы с глобализмом, помогая другим государствам уходить от диктата передовых стран. В 2025 году я была в командировках в Африке и поразилась двойным стандартам по отношению к странам – бывшим французским колониям. С одной стороны, Франция делает вид, что борется за права людей, но реальность такова, что это глобальное лицемерие и двуличие. Для российских компаний Африка открывается с точки зрения спроса. У них только–только начинают рекламировать оплату банковскими карточками, хотя в странах континента широко развита оплата мобильными телефонами. Огромный рынок в финтехе, в добывающей промышленности, в управлении, где компетенции новосибирских компаний будут очень востребованы, — говорит Травина.

При этом она пояснила, что такие контракты придется реализовывать при поддержке государства. Африканский рынок еще довольно «дикий», и бизнесу нужна защита в виде государственных органов.

— Я оптимист по жизни и верю, что российско–украинский конфликт закончится в 2026 году. Не уверена, что после этого с нас снимут санкции. Честно говоря, я бы не стала на это рассчитывать, так как для западных стран санкции уже давно стали самоцелью, инструментом глобальной конкурентной борьбы. С помощью санкций нас просто пытаются не пустить на определенные рынки. Некоторые наши айтишники попали под санкции и уже к ним привыкли. Да, с их помощью нас можно поддавливать, но, что называется, нас бьют, а мы крепчаем. Как показывают последние четыре года, в условиях санкций мы становимся крепче и начинаем лучше работать, — заявила Травина.

Придется объединяться

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко отметил, что в 2025 году сформировалось четкое понимание перспектив развития отрасли АПК с точки зрения ВЭД: старая модель отправки на экспорт продукции растениеводства — зерновых и технических культур ― будет сходить на нет.

— Сейчас государство пока еще субсидирует затраты по логистике на экспорт. Но всем уже четко понятно, что нам надо поставлять зарубежным покупателям не сырье, а продукты переработки. Причем не просто B2B–продукты, такие как рапсовое масло наливом, сухое обезжиренное молоко, а конечный продукт для конечного потребителя за рубежом. Тогда наш товар будет правильно идентифицирован и более привязан к рынкам. Сегодня нужно заниматься глубокой переработкой продукции как растениеводства, так и животноводства, а также созданием конечного продукта, с которым выходить на внешние рынки. Именно в эти сегменты АПК пойдут инвестиции, — заявил эксперт.

К трендам 2026 года он относит сокращение объема фальсификата на полке, особенно в каналах госзакупок.

— Мы также ждем улучшения условий для получения инвесткредитов, в первую очередь для малых и средних ферм. Ждем ввода новых скотомест, потому что последние годы, особенно в Новосибирской области, не вводились новые комплексы, — говорит Елисеенко.

При этом он прогнозирует, что тренд на снижение поголовья будет сохраняться.

— Он был задан давно. Особенно активно с рынка будут уходить малые формы хозяйствования, либо этим хозяйствам придется укрупняться и консолидироваться, — говорит эксперт.

Больной темой для отрасли в 2026 году по-прежнему останется кадровый дефицит. Она будет усугубляться в связи с оттоком и старением населения. Игорь Елисеенко не исключил, что предприятия АПК Новосибирской области будут нанимать сотрудников из стран дальнего зарубежья.

— В центральной России эта практика давно используется, но до Сибири еще не докатилась. Как правило, у нас работает очень много мигрантов из соседних стран: Узбекистана, Таджикистана. Сейчас возможно эта география расширится, так как мы видим хороший отклик от сельхозпредприятий Центральной России, которые работают со специалистами из Северной Кореи. На молочных заводах России уже можно встретить сотрудников из Индии, Пакистана, — пояснил он.

Еще один тренд, который будет укрепляться в 2026 году — оснащение предприятий программами управления фермой.

— Это не столько роботизация, сколько внедрение программ, которые по протоколам отслеживают, как исполняются все необходимые действия, вплоть до подключения

искусственного интеллекта. Например, как и что правильно нужно сделать в плане ветеринарных и технических мероприятий, чтобы снизится зависимость от людей —специалистов области ветеринарии, зоотехнии и агрономии, — говорит Елисеенко.

Опасным для отрасли эксперт назвал тренд на снижение численности населения, а также рост сберегательной модели поведения потребителей, которые начинают экономить на повседневных тратах в связи с ростом затрат на услуги естественных монополий.

— Мы составляли бюджеты для сельскохозяйственных предприятий на 2026 год. Везде рост: электроэнергия, ГСМ, зарплаты, запчасти, техника, все выросло. При этом вся продукция растениеводства, животноводства снижается в цене, потому что у потребителя недостаточно свободных денег для их приобретения. Люди вынуждены экономить и в 2026 году это будет бить по всем отраслям, — уверен Игорь Елисеенко.

Главный тренд — выжить

2026 год участники новосибирского рынка общепита ждут с опаской. Руководитель комитета по гостеприимству и туризму НОО «Опора России», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина поясняет, что предприниматели пока не понимают, что происходит, причем по всем фронтам.

— Больше всего тревожит налоговая реформа. Если у тебя оборот больше 20 млн, то ты уже попадаешь на 5% НДС. При нынешних доходах HoReCa это довольно болезненный удар. Конечно, у общепита есть возможность использовать отраслевой режим налогообложения. Например, если ты трудоустраиваешь сотрудников со ставкой не ниже среднерыночной зарплаты, тогда налогообложение идет от оборота, но для этого выручка должна быть 250 млн в год, — пояснила она.

Кроме того, в 2026 году для отрасли на 30% поднимаются страховые взносы.

— Самый главный тренд 2026 — выжить. Небольшие предприниматели признаются, что ведут разговоры с командой и не ставят планы на повышение. Задача — остаться хотя бы на том же уровне, что сейчас, — пояснила собеседник редакции.

В более сложной ситуации оказались кондитерские. По словам Ильиной, в 2025 году на рынке появилось много предложений о продаже этого бизнеса.

— Дело в том, что в Новосибирске очень сильно развился серый и черный рынок кондитерских. В связи с ужесточением налогообложения он вырастет еще больше, так как кондитеры очень быстро могут свернуть легальный бизнес и работать с заказами на дому. На официальном кондитерском рынке становится все сложнее работать, — комментирует Галина Ильина.

Будет ужесточаться конкуренция с рынком готовой еды. Преимущество ресторанов — впечатления.

— В ресторане тебе официант вкусно рассказывает про выбранное блюдо, ты сидишь в красивом месте, слушаешь приятную музыку. А готовая еда по доставке, кондитерская продукция в неизвестных условиях приготовлены. Особенно если речь идет о мастере, работающем на дому. При этом они могут предложить более выгодные цены, так как не обязаны соблюдать технические и санитарные условия, платить налоги, — говорит Галина Ильина.

Эксперт не исключает, что в 2026 году на рынке Новосибирска появятся новые проекты. В частности, из русской кухни, если она получит поддержку на федеральном уровне.

— Кроме того, я знаю, что несколько предпринимателей планируют открывать новые проекты. Посмотрим, не передумают ли они. Считаю, что большей частью это будут открытия под франшизами, где понятные финансовые модели. Новых крупных игроков мы не ожидаем. Все выяснится в первые месяцы после старта налоговой реформы, — говорит она.

По мнению Галины Ильиной, в 2026 году продолжится тренд на более активное использование в общепите ИИ.

— Думаю, что в режиме экономии, который ресторанной рынок ожидает в 2026 году, он будет вполне эффективен, — поясняет эксперт.

Впрочем, она рекомендует использовать ИИ с осторожностью, так как нейросеть имеет привычку придумывать, если не может найти ответ. Например, в меню может появиться позиция, которой в ресторане нет и быть не может.

Также Галина Ильина ждет сохранения тренда на рост среднего чека. Минимум на 10%.

— Продукты дорожают. Темп роста цен ускорится после повышения НДС. С другой стороны, дефицита в продуктах точно не будет. На нашем рынке сегодня уже есть все, даже из тех стран, откуда раньше мы не возили. Предприниматели, логистика перестроились ― и здесь все стабильно, — резюмирует председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири.

В ловушке структурного спада

Для качественного рывка российского авторынка — перехода от сборочной модели к созданию собственных конкурентоспособных марок — необходимы масштабные инвестиции в технологии и производительность, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Но высокие процентные ставки и хронически низкая рентабельность самой отрасли делают такие инвестиции экономически нецелесообразными для бизнеса.

— Бюджетные возможности государства для прямого финансирования такого перехода также весьма ограничены в текущих условиях. Следовательно, без синхронного смягчения денежно–кредитных условий и выработки точечных мер господдержки российский автопром рискует надолго остаться в ловушке структурного спада. Его роль в экономике может необратимо сократиться до уровня социально значимой, но технологически отсталой и зависимой от импорта сборки, а его сигналы как «опережающего индикатора» будут указывать не на циклы, а на перманентную стагнацию, — предупреждают аналитики ЦСР.

Большое влияние на рынок в 2026 году будут оказывать новые правила расчета утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 декабря. Теперь учитывается не только объем двигателя, но и его мощность. Изменения в первую очередь затрагивают автомобили с двигателями мощнее 160 л.с. Максим Галиченков, исполнительный директор компании Peleton, считает, что в краткосрочной перспективе рынок действительно отреагирует ростом цен, однако затем последует частичный откат.

— Сегмент самосбалансируется: первоначальное удорожание сменится корректировкой стоимости. Спрос на авто свыше 160 л.с. останется стабильным. Временная стагнация возможна, пока рынок «привыкает» к новым правилам, но серьезного падения покупательского интереса ждать не стоит, — цитирует Галиченкова «Автокод».

Также эксперт выделил модели, которые, несмотря на новые правила, продолжат пользоваться высоким спросом у покупателей на вторичном рынке:

Mercedes–Benz GLS,

Lixiang L7,

BMW X3,

Mercedes–Benz GLC,

все, что входит в сегмент такси и собирается в России, например Tenet.

Экспортный потенциал

Ольга Молчанова уверена, что сегодня во всех отраслях есть возможности, которыми могут воспользоваться все компании, независимо от размера бизнеса. Это повышение производительности труда, разработка и внедрение новых более высокоэффективных продуктов, налаживание новых связей.

— Например, в 2025 году мы завершили первый этап строительства АЭС в Египте. Для России это очень хорошо, так как мы демонстрируем всему миру, что мы высокотехнологичная держава. Другие страны, смотря на этот пример, будут заключать с нами контракты и строить такие же объекты нашими силами. Недавно в ОАЭ и Египте прошли салоны по военной технике, где мы представляли свои разработки. Если их будут покупать другие страны, то мы не только сможем решать свои экономические проблемы, но и усиливать свое влияние во всем мире. Здесь у нас много возможностей. Хотя определенные сложности в реализации таких контрактов есть, так как мы сами сейчас активно используем свою технику в военных действиях на СВО, — пояснила собеседница редакции.

Тем не менее, по ее словам, российская техника по многим показателям превосходит иностранные аналоги, так как проходит боевые испытания. В этом плане Россия сохраняет лидерство.

— С 2022 года мы шагнули семимильными шагами и в разработке высокотехнологичных протезов для участников СВО. В перспективе эти технологии и материалы будут доступны для гражданского населения, которое получает увечье в мирной жизни. Или новые методики реабилитации, которые используют наши новосибирские больницы. Сейчас люди, перенесшие инсульт, инфаркт или замену тазобедренных или коленных суставов, получают новые возможности и возвращаются к нормальной жизни, — говорит она.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Сергей Максимов надеется, что в 2026 году будет снижена ключевая ставка.

— Это важно для всех, причем не только для развития, но и для пополнения оборотного капитала, потому что все средства идут через банки, — пояснил он.

У эксперта есть надежда на то, что станет расти импорт, соответственно, появится работа для новосибирских компаний. Он не исключает, что к концу 2026 года будет зафиксирован рост объемов перевоза грузов.

В 2026 году, по словам Сергея Максимова, планируется ввод в эксплуатацию терминала «Восточные ворота» и очередного этапа контейнерного терминала «Евросиб». Они находятся в высокой степени готовности. Проект «Евросиба» предусматривает увеличение контейнерного оборота и развитие путевого хозяйства. В списке ожидаемых — реализация проекта по созданию свободной экономической зоны в Чике.

— Это долгосрочный проект. Но я надеюсь, что уже в 2026 году мы увидим рост количества резидентов на площадке. Если говорить про транспортников, то ОЭЗ больше интересна нам как грузовая база. Заявленные резиденты будут давать определенную работу и нашим транспортным компаниям, — пояснил президент СТЭЛС.

По мнению Сергея Максимова, даже в случае восстановления отношений с ЕС Сибирь вряд ли почувствует снижение объемов грузоперевозок.

— Сегодня активно развиваются связи с Китаем, активизируется торговый оборот с Монголией, потихонечку присоединяются и другие страны Азиатско–Тихоокеанского региона. Более того, сегодня часть компаний, находящихся в европейской части России, тоже развернули свою логистику и деятельность на Китай. Очень многие из них видят Новосибирск как точку входа в КНР. Думаю, что этот тренд будет сохраняться, так как Китай сегодня ― крупнейшая экономика мира. Мы в такой ситуации свои позиции как минимум сохраним и, надеюсь, даже укрепим, так как развитие этих взаимосвязей гарантирует в том числе и работу для транспортных компаний, — рассуждает эксперт.

При этом он отмечает: если будут какие–то подвижки в направлении Запада, если в этом направлении пойдут грузовые перевозки, то регион в этом тоже заинтересован.

— У нас были объемы и на страны ЕС, поэтому не вижу никаких проблем, если это направление будет открыто. Мы просто получим дополнительную работу. Для региона, возможно, это будет даже в плюс, так как сегодня очень высокая загрузка Транссиба и БАМа, и правительство Российской Федерации не скрывает, что там не хватает провозных и пропускных способностей. Так что возобновление взаимодействия с западной частью континента может послужить хорошим стимулом для смены вектора грузопотока и снижения нагрузки на Восточный полигон, — поясняет Сергей Максимов.

Ольга Молчанова большие перспективы видит и у предприятий аграрного сектора. Она отмечает, что с 2014 года производство и экспорт сельскохозяйственной продукции Новосибирской области и России увеличились в разы.

— Мы производим хорошую, экологически чистую продукцию, которую с удовольствием покупают другие страны. Это направление нужно продолжать развивать. За счет экспортных доходов мы завозим то, что у нас не растет, налаживаем контакты с другими странами. В перспективе нам нужно увеличивать производство в сфере АПК, причем важно делать акцент на глубокую переработку с высокой добавленной стоимостью и созданием высокопроизводительных рабочих мест, — перечисляет Ольга Молчанова.

При этом она предупредила, что условия использования этих возможностей становятся все более сложными из-за роста конкуренции на мировом рынке.

Ранее редакция сообщала о том, что для Новосибирской области 2025 год прошел под знаком переохлаждения экономики.