Рекламодателям

Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка

  • 24/12/2025, 16:11
Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка
Тренды, формирующиеся в регионе, отражают ситуацию в отрасли

Управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

Секвестр бюджетов

— Главным трендом 2025 года на рынке рекламы и маркетинга стало сокращение бюджетов и заказчиков. Рынок чувствует себя довольно шатко, так как деньги сегодня выгоднее хранить на депозите, а не вкладывать в развитие. Высокая ключевая ставка позволяет хоть что-то заработать на депозите, тогда как любые инвестиции, тем более в рекламу, выглядят как риски.

При этом количество тех, кто борется за бюджеты крупных заказчиков, меньше не стало. В такой ситуации усилия, прилагаемые на их поиски, возрастают.

Больше всего упал сегмент среднего бизнеса, и этот тренд актуален именно для нашего города. Новосибирск, словно внебрачное дитя Академгородка и барахолки, завязан на торгово-услуговой истории. У нас нет «Норильского никеля», «Русского алюминия» и т.д. В регионе все завязано на местный средний бизнес, который все менее охотно тратит деньги на рекламу.

Однако в оборотах рынок рекламы в 2025 году, по прогнозам, скорее всего, подрастет за счет роста цен на услуги.

Рынок заказчика

2025 год на рекламном рынке Новосибирска однозначно был годом заказчика. Все процессы перераспределялись в его пользу. Это история про тендеры, про «сами решим, когда обращаться за продвижением». Проактивных выходов на заказчиков со стороны рекламистов стало очень мало.

Как я говорил ранее, все связано с секвестром бюджетов.

Топ рекламодателей

В 2025 году окончательно сформировался официальный монополист в наружке на рынке Новосибирска ― Russ/Wildberries. Если мы сейчас проедемся по городу и посмотрим на наружную рекламу, то увидим, что наружная реклама нацелена на федеральное околомонопольное размещение. Сейчас Russ/Wildberries пытается стать монополистом в e-com и вступил в противодействие с банками.

Что интересно, с августа в сегменте наружной рекламы Новосибирска оживает недвижимость. Внезапно наш город оказался увешан баннерами с предложениями рынка новостроек. Для меня не совсем понятен этот тренд, но ключевыми рекламодателями наружки во второй половине 2025 года стали девелоперы.

Запрещенные сети — совсем все

В 2025 году были приняты законодательные ограничения на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Это оказало довольно сильное влияние на рынок. У брендов в России по большому счету как не было других каналов продвижения в соцсетях, так и нет.

Тайны рынка

Ситуация на рекламном рынке Новосибирска в целом в 2025 году пока довольно непрозрачна. Ранее «Дизайнмастер» так или иначе отчитывался о результатах работы, и это позволяло составить представление о рынке. Russ/Wildberries в раскрытии информации особо не замечен. Посмотрим, что они скажут по итогам года.

Интересная статистика у Национального рекламного альянса. Дело в том, что большой проблемой в подсчете вклада различных сегментов рекламного рынка я считаю взаимное проникновение форматов. К какому сегменту рынка, например, относить видеоэкраны? Как считать видео, размещенное на платформах типа «ВК»? Является оно конкурентом телеку? Или же это какая-то сопутствующая история? Поэтому здесь пока про какое-то распределение рынка или его изменение говорить довольно сложно.

Тем не менее тремя драйверами рынка были телек, наружка и диджитал. У нас три драйвера движения рынка вперед. Наружная реклама в Новосибирске ― сегодня в принципе одно из лиц города, в отличие, к примеру, от Красноярска. Там наружки кратно меньше, работают с ней чуть аккуратнее и бронируют по-другому.

Инфлюенсеры, на мой взгляд, сегодня не зарабатывают, а выживают. Они раскачивали аккаунты до миллионов подписчиков, получали хорошие контракты, но сейчас нельзя делать вид, что ты ничего не рекламируешь, а нативно рассказываешь. Родина все видит. Размещение рекламы без меток ERD ― большие риски. Кроме того, у нас в России фактически одна легальная соцсеть — «ВКонтакте», в которую включен весь набор продуктов Mail.ru. Но рекламный кабинет площадки все еще находится в стадии взросления.

В 2025 году ощутимо растет доля премиум пользователей Telegram Ads. Изначально этот инструмент стоил несколько тысяч евро, сейчас цена стала более приемлемой и понятной. С другой стороны, федеральные компании научились строить довольно понятный географический таргетинг в «Телеграме», который равномерно «размазан» по стране.

ИИ в рекламе

Рассуждения о глобальной интеграции во все сферы нашей жизни ИИ — это дискуссионный вопрос. Нейроапостолы скажут, что «ИИшка победила, мы все останемся без работы, людей можно увольнять, так как за них будет работать искусственный интеллект». У некоторых новосибирских рекламодателей, по моим наблюдениям, тоже есть такое мнение.

На мой взгляд, ИИ — это очередной новый инструмент. Когда-то появились графические редакторы, сейчас ИИшка, которую все применяют направо и налево. У нас сегодня люди в ИИ снимают кино, пишут песни, рисуют рекламные макеты. Но это только часть рабочего инвентаря для рекламного рынка, и я не вижу, чтобы он кардинально что-то поменял.

Специфика Новосибирска

Если резюмировать, то Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для понимания того, что происходит на рекламном рынке в стране. Мы находимся в абсолютно общем контексте: не этнический регион, не национальная республика, не отдаленная территория, типа Приморья или Крайнего Севера. У нас усредненные тренды и цифры, по которым можно понять общую ситуацию на рынке России в целом.

Прогноз на 2026 год

Пока ожидания от будущего года у меня довольно пессимистические. Тренд на сжатие спроса и сокращение рекламодателей в 2026-м продолжится. При этом я не ожидаю снижения стоимости рекламы. Демпинг возможен, но из-за этого будет падать качество креатива.

Что касается размещения в наружке в диджитал-формате, то у него динамическое, аукционное по своей сути ценообразование. Вряд ли Russ/Wildberries будет снижать цены. Тендеры Ozon — тоже федеральные игры и Новосибирска не касаются. Маловероятно, что на это пойдет и Национальный рекламный альянс, так что наружка с телерекламой как были дорогими площадками, так и останутся. Цены в интернет-рекламе тоже вряд ли пойдут вниз.

В целом, я думаю, рекламный рынок в 2026 году сохранит темпы роста без рывков.

Жизнь не кончилась, невзирая на все экономические сложности и высокую ключевую ставку. Когда мы едем по городу, то не видим пустых витрин, а на слуху не было каких-то громких закрытий. Жизнь продолжается, и реклама как инструмент, который позволяет нам узнавать что-то новое, пока тоже никуда не делась.

Ожидаю, что в 2026 году на рынке региона сократится количество исполнителей — агентств.

К слабым положительным всполохам я бы отнес возможное оживление рынка печатной рекламы в виде классических СМИ: газет и журналов. Опыт Москвы показывает, что в современном мире возможен нормальный современный глянец. Пойдет ли этот тренд дальше в регионы, зависит от того, найдутся ли в регионах люди, которые смогут это делать.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что для зарабатывания денег на соцсетях нужно быть умнее

Фото предоставлено организаторами отраслевой экспертной сессии «Кейтеринг + Ивент Сибири — 2025» форума «Дикоросы», автор фото: Светослава Дмитриевская

456

Рубрики : Финансы Рынки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Рынок рекламы наружная реклама итоги года


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка
24/12/25 16:11
Рынки Финансы
Новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников
24/12/25 16:00
Бизнес ПроБизнес
Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов
24/12/25 15:00
Агропром Общество
Кадровая перестройка власти Новосибирской области в 2025 году
24/12/25 14:00
Власть Отставки и назначения Политика
Из Новосибирска запустят прямой рейс в Сиань
24/12/25 13:30
Туризм
Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей
24/12/25 13:00
Бизнес Право&Порядок
Рухнуло здание спортшколы под Новосибирском
24/12/25 12:30
Общество
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей
24/12/25 12:20
Финансы
Новогодние салюты ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома в Новосибирске
24/12/25 12:00
Общество
СГК вложила в энергосистему Новосибирска более 21 млрд за 2025 год
24/12/25 11:20
Бизнес
Популярное
Трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд
23/12/25 15:30
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новости компаний
Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество
24/12/25 11:15
Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset
24/12/25 10:25
Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками
23/12/25 12:50
Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ
22/12/25 10:43
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять