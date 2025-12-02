Рекламодателям

Сергей Никулин: И население, и бизнес предпочитают формировать сбережения

  • 02/12/2025, 11:40
При этом в регионе уже наблюдают оживление интереса к займам со стороны бизнеса и розничных клиентов

Лучше прогнозов

Уходящий 2025 год для банковской сферы был непредсказуемым. В январе никто не брался прогнозировать перспективы кредитования, так как прогноз по ключевой ставке был неопределенный. Реальность оказалась лучше прогнозов, констатировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По его словам, кредитный портфель банка по итогам 9 месяцев 2025 года вырос до 284 млрд рублей, из них 223 млрд пришлось на долю розницы, 60,8 млрд — на малый и средний бизнес.

— Кредитование идет. Если сравнивать с пиковым спросом, который фиксировался год-два назад, когда спрос стимулировался программами господдержки, то сейчас объем выдач сократился. Если брать за основу 2020-2021 годы, то значения вполне приемлемые, — пояснил банкир.

Что касается депозитов и вкладов, пик сберегательной активности в банке фиксировали в феврале-марте. Однако тренд на рост привлеченного портфеля сохраняется. По итогам 9 месяцев 2025 года на счетах в банке было размещено 320 млрд рублей (+5% к началу года). Из них 232 млрд составили средства розничных клиентов.

— Текущая ключевая ставка по-прежнему охлаждает спрос на кредитование, а ставки по вкладам стимулируют размещать средства в банках, — констатирует Никулин.

Клиентам банка сегодня являются 620 тысяч новосибирцев (37% от экономически активных жителей региона), а также 32,5 тысячи активных клиентов МСБ.

Рост вкладов замедляется

Ключевым трендом розничного банковского бизнеса в 2025 году ожидаемо является рост сбережений.

— По сравнению с летом динамика замедлилась, но сохраняется. При этом спрос переходит на короткие депозиты сроком на 2-4 месяца. Кроме того, в последние месяцы мы видим рост интереса новосибирцев к инвестиционным продуктам. С начала года портфель таких продуктов в нашем банке вырос на 27%, — пояснил Сергей Никулин.

К трендам розничного банковского рынка он также отнес рост в 1,3 раза спроса на выездное обслуживание. В банке отметили, что в ответ на эту потребность рынка увеличили количество сотрудников, работающих в данном сегменте.

Что касается розничного кредитного портфеля, то основную долю в нем сегодня занимает ипотека, из которой 80% приходится на программы с господдержкой.

К позитивным трендам Сергей Никулин отнес отсутствие роста просрочки. Он считает, что это связано с жесткой политикой ЦБ по отношению к заемщикам, а также введению предельной долговой нагрузки, что позволяет банкам сохранять качественный портфель.

Кредитная активность оживает

В сегменте малого и среднего бизнеса размещение средств на депозитах также пользуется популярностью. За 9 месяцев 2025 года этот портфель вырос на 20% — до 88 млрд рублей. При этом прирост ресурсов до востребования составил 42%.

— Доходность, которую банки предлагают по депозитам, приводит к тому, что бизнес выбирает стратегию «держать средства на счетах», а не «нести предпринимательские риски». На мой взгляд, этот тренд сохранится до конца 2025 года, — прогнозирует Никулин.

В тоже время кредитный портфель СМБ в банке с начала года вырос на 11%. В основном речь идет о привлечении оборотных средств. Вырос и портфель гарантий — до 7 млрд рублей (+8%).

— Сегодня бизнес ищет относительно дешевые деньги и обращается в различные фонды. Например, в Фонд развития промышленности, который помогает им привлекать инвестиции. Но для этого им необходимо гарантийное плечо, за которым бизнес обращается в банки. Мы наблюдаем рост спроса на гарантии по контрактам, налоговым обязательствам, в сфере ВЭД. Экспортерам интересно кредитование в юанях, так как при нынешних курсах валют это более выгодно, — отмечает Сергей Никулин.

По его наблюдениям, во втором полугодии 2025 года кредитная активность новосибирских компаний начала оживать, так как началось снижение ключевой ставки, а бизнесмены оценили свои возможности и потребности.

В структуре кредитного портфеля банка топ-3 отраслей составляют коммерческое жилищное строительство, торговля, АПК.

— Вопреки всем прогнозам востребовано проектное финансирование. Застройщики начинают новые объекты, но подходят к ним с определенной осторожностью, так как ипотечные программы с господдержкой немного поджались, а это ключевой драйвер спроса. Что касается торговли и АПК, то продукты питания при любой ситуации в экономике будут востребованы, — говорит банкир.

Прогноз на 2026 год

На 2026 год Сергей Никулин смотрит с осторожным оптимизмом. По его словам, спрос на корпоративном и розничном рынке кредитования будет расти по мере снижения ключевой ставки ЦБ.

— Сейчас формируется отложенный спрос, который частные клиенты будут реализовывать при появлении более доступных кредитов. Мы наблюдаем, что доходы у населения растут, работодатели поднимают зарплату и это будет стимулировать спрос, — пояснил он.

Что касается привлеченных средств, то по его оценкам, в приоритете будут короткие вклады на 3-6 месяцев. Ожидается рост интереса населения к инвестиционным продуктам. Он станет более активным, когда сформируется долгосрочное понимание ситуации на рынке.

Что касается бизнеса, то здесь в банке также рассчитывают на возвращение спроса к привлечению ресурсов по мере снижения ключевой ставки. При этом значимую роль в доходах банковского сектора в 2026 году будет играть транзакционная активность клиентов, поэтому на рынке будут появляться новые продуктовые направления и сервисы, стимулирующие клиентский оборот.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

