Максим Кудрявцев: В 2024 году в мэрии прошло порядка двадцати назначений ключевых руководителей

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал Infopro54 о том, какие приоритеты поставил перед своей командой, когда завершится процесс ее формирования, а также какие первоочередные задачи будет решать команда мэрии в 2025 году.

Акцент на повышение ответственности

— Максим Георгиевич, прошло чуть больше полугода с вашего назначения на должность Мэра Новосибирска. Какие приоритеты работы для себя вы выделили? Наметили «дорожную карту» для решения этих проблем.

— Одно из первоочередных системных решений новой команды мэрии — это действия, направленные на повышение ответственности.

Во-первых, все учреждения по обслуживанию дорог перешли в подчинение глав районных администраций. Считаю, что именно руководитель администрации должен нести ответственность за состояние территории района, и для этого у него должны быть ресурсы. Мы это обеспечили, главы получили полномочия и возможности для того, чтобы уборка выполнялась качественно. В два раза смогли увеличить количество рабочих, занятых ручной уборкой труднодоступных участков. Приобрели новую технику: 112 единиц — это самая крупная закупка за последние годы.

Находим дополнительные ресурсы и за счёт конструктивного диалога с правительством Новосибирской области, и в результате изменения собственных подходов. Например, по одной из площадок КРТ застройщик заплатил в бюджет более 3 миллиардов рублей.

Считаю, что мэрии необходимо кардинально менять отношения с подрядчиками, которым доверены общегородские проекты. Вы видите, что мы через суд заменяем подрядчиков, допустивших срыв ввода в строй важнейших объектов. В частности, призвали к ответу исполнителей за постоянный срыв графика работ по ремонту мостов и благоустройству парка «Каменка». Подобное тяжёлое решение нам пришлось принимать и в отношении подрядчика станции «Спортивная». Уверен, что новый подрядчик более ответственно подойдёт к работе на ключевом транспортном объекте, и станция начнёт работу в 2025 году.

«От команды требую системного подхода»

— В этом году в мэрии прошли масштабные кадровые перестановки. Можно ли сказать, что формирование вашей команды закончено или возможны новые отставки\назначения?

— Недавно я назначил нового заместителя по городскому хозяйству. Иосиф Важаевич Кодалаев доказал свой профессионализм в момент восстановления движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам, участвовал в оперативном устранении аварий на теплосетях. Его опыт позволит провести реформирование департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса с необходимым городу результатом. Из семи заместителей — пять новых.

Глав я поменял в Центральном округе, в Октябрьском и Дзержинском районах. А в целом по мэрии — порядка двадцати назначений ключевых руководителей в 2024 году.

Считаю, что формирование команды находится в завершающей стадии.

— Как в целом оцениваете работу своей команды? Всем удалось настроиться на поставленные задачи?

— От команды мэрии я требую нового системного подхода. Например, по благоустройству в 2025 году ставлю задачу такую — потраченные деньги должны много лет работать на благо людей. Вы помните про Первомайский сквер, где мы всё лето добивались качественного завершения ремонта — чтобы вся плитка лежала ровно.

Считаю, что не должно проседать качество содержания всех парков и скверов. Созданные зелёные территории необходимо беречь. Точно также надо относиться к новым благоустроенным тротуарам, к высаженным деревьям и газонам. Нельзя допускать, чтобы сегодня благоустроили, а завтра — как говорится, трава не расти. Новосибирцы хотят видеть город удобный для жизни, у них есть запрос на развитие по принципу «город без окраин».

Задачи на 2025 год

— Какие задачи ставите перед собой, перед своей командой на 2025 год?

— Основные усилия в 2025 году мы направим на комплексное развитие территорий — таких, как микрорайон Клюквенный, территория возле «Локомотив-Арены» и другие. В активной проработке находится порядка десяти проектов КРТ, предусматривающих строительство социальных объектов, внутриквартальных проездов и площадок с озеленением. Есть ряд новых проектов, на которых предстоит работа по укомплектованию оборудованием и специалистами.

Запускаем учебный процесс в новом здании школы № 57 в Дзержинском районе. В Советском районе завершаем строительство грандиозной школы искусств — в четырёхэтажном культурном центре по 22 музыкальным предметам смогут обучаться 800 школьников. Здание необходимо оснастить на современном техническом уровне, закупить инструменты и акустические системы. Хотим, чтобы в 2025 году там уже начались занятия.

К Новому году мы завершили реконструкцию музея Кондратюка. Дом, связанный с судьбой одного из основоположников мировой космонавтики, был построен 100 лет назад. И в последние годы он стоял «под замком», находился в аварийном состоянии. Реконструкцию мы провели благодаря национальному проекту «Культура». Первоначальный облик здания полностью сохранили, сейчас оснащаем музей интерактивным оборудованием. Убеждён, что дом Кондратюка станет любимым объектом культуры, повысит туристическую привлекательность всего региона.

Особое внимание в наступающем году направим на создание набережной «Чемской берег» — там потребуется вынос незаконных объектов, перенос остановки и обеспечение транспортной доступности. Сделаем долгожданный сквер на Демакова и будем завершать парк в пойме реки Каменка.

Ещё одна непростая задача — организовать вынос пескобаз для продолжения благоустройства набережной Оби.