Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Публицист Дмитрий Овчинников о новогоднем настроении, надеждах на будущее и праздничном Новосибирске:

— Верно было кем-то подмечено — время летит быстро. И, как кажется, с каждым годом эта скорость только увеличивается. Нравится это кому-то или нет, но объективный факт состоит в том, что темп современной жизни действительно порой кажется настолько стремительным, что он практически не оставляет времени остановиться и подумать над какими-то важными вещами, оценить, пройденный путь и наметить планы на будущее. Пожалуй, новогодние праздники — едва ли не единственная счастливая возможность чуть выдохнуть, перевести дух и хоть немного осмыслить происходящее вокруг нас и непосредственно с нами.

Как и для многих, для меня Новый год — любимый с детства праздник. Правда, есть ощущение, что с каждым годом того самого праздничного вайба (использую модное слово) становится всё меньше и меньше. И впрямь — раньше Новый год представлялся чем-то волшебным, чего ждали с волнением и нетерпением. Можно, конечно, сказать, что это относилось лишь к детям, но убеждён, что это не так – взрослые воспринимали этот праздник примерно так же — ну разве что чуть меньше верили в Деда Мороза, т.к. знали, кто на самом деле кладёт подарки под ёлку. А сейчас — опять же, по моим ощущениям — того настроения, которое было ещё лет двадцать назад, нет не только у родителей, но и их детей.

Впрочем, если отбросить грустные мысли, то всё равно Новый год остаётся для всех нас важной вехой в жизни, поводом провести в кругу близких и родных довольно длинные каникулы, подзарядиться силами и позитивом. Особенно если повезёт с погодой, которая позволит провести время не только за праздничным столом, но и на свежем воздухе, соединив приятное с полезным. Не зря ведь древние провозглашали своё нетленное mens sana in corpore sano.

Новый год — традиционно время подведения итогов и построения планов на будущее. Наверное, не ошибусь, если скажу, что почти все мы, глядя в наступающий год, составляем список дел и задач, которые будет необходимо выполнить, и, как правило, большая часть из этого списка остаётся лишь на бумаге либо в голове. И это понятно: желание начать Vita nuova (вспоминая известное произведение Данте), конечно, похвально, но в то же время давно доказано, что подобная привязка к каким-то конкретным датам вроде «сяду на диету с понедельника» в большинстве случаев неэффективна — это так не работает. По щелчку обычно ничего не происходит.

Думаю, у многих из нас есть в жизни цель. Не просто абстрактное желание или мечта, а именно цель — разница между этими понятиями в данном случае крайне важна. Цель — это осознанный желаемый результат осуществляемой деятельности. Т.е. для её достижения требуется прикладывать серьёзные и системные усилия, а не просто строить у себя в голове воздушные замки. Да, цель вовсе не обязательно будет достигнута, но процесс её достижения ценен сам по себе, способствуя развитию личностного потенциала, что в сегодняшнем мире является, пожалуй, самым весомым активом, и служа индикатором того, что мы не зря прожили уходящий год и нам есть ради чего идти в следующий.

Каким был 2025 год? Понятно, у каждого ответ на этот вопрос будет свой, в соответствии с индивидуальным перечнем достижений и неудач. Да, есть некие общие политические и социально-экономические условия, в которых мы все находимся. Но, вместе с тем, каждый человек наполняет свою жизнь своим особым смыслом и содержанием, переживает свои маленькие, локальные радости и горести — «невидимые миру слёзы». А все вместе мы создаём пёструю палитру человеческих судеб – различных, хоть иногда и пересекающихся друг с другом.

В глобальном смысле, как кажется, уходящий год был спокойнее предыдущих, и это даёт определённую надежду на будущее. Если говорить о планах и целях на будущий год, то, например, лично для меня в этом перечне обязательно будет значиться по заветам древних заняться физическим и ментальным здоровьем, значительно подорванным в последние неспокойные годы, а также более пристальное внимание уделить личностному развитию, о чём уже говорилось выше и что, мне кажется, сегодня актуально для всех без исключения. Приобретение новых знаний и умений, духовное и культурное обогащение, расширение круга интересов — вот те вещи, которыми, несомненно, стоит заняться в наступающем году, благо возможностей для этого в нашем городе хватает. Хоть Новосибирск и не получил статус культурной столицы 2027 года, в культурно-образовательной сфере в нашем городе дела обстоят вполне благополучно, что могу подтвердить как большой любитель местных театров и музеев. К сожалению, во многих других областях жизни города N, скажем, транспортной, недостатков гораздо больше, но это, как говорится, уже другая история.

Впрочем, итоги и планы подождут — пока можно просто погулять по празднично украшенному городу, прочувствовать ту самую волшебную атмосферу, наделать красивых фотографий и хоть ненадолго вернуться в детство. Новый год – время чудес, волшебства и исполнения самых заветных желаний. От всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником и желаю всего самого доброго в наступающем 2026 году.

С Новым годом!

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

