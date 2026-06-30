Новосибирские школьники получили 108 стобалльных результатов

В 2026 году новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов по ЕГЭ, а восемь школьников сдали два экзамена на максимальный балл. Эти предварительные цифры были озвучены на оперативном совещании в мэрии города.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, показатель текущего года значительно превышает прошлогодний: на аналогичную дату в 2025-м было зафиксировано всего 52 высших результата. Он добавил, что данные еще не окончательные — ведомство продолжает ежедневно получать итоги повторных и дополнительных экзаменов.

Самыми популярными предметами по выбору у одиннадцатиклассников традиционно стали обществознание, информатика, история и биология. Заметный прогресс наблюдается по профильной математике: в этом году зафиксировано 22 стобалльных результата против семи в прошлом. Всего в основной период экзамены сдавали 10 789 школьников, что чуть больше, чем в прошлом году (10 011).

— Отраден тот факт, что показатели по стобалльным результатам — это показатели не только лицеев и гимназий. В этом списке у нас есть и перечень общеобразовательных учреждений, которые достигли таких результатов, — заявил Рамиль Ахметгареев.

Также было отмечено значительное увеличение количества медалистов — в этом году их насчитывается 1 552 человека, тогда как в 2025-м было 1 268. На текущий момент успешно сдали аттестацию 95,1% учащихся. Неудовлетворительные результаты показали лишь 20 детей.

В мэрии напомнили, что окончательные итоги кампании будут подведены после получения всех результатов основного и дополнительного периодов. Особое внимание в завершении аттестации уделят вопросам безопасности при проведении выпускных вечеров, которые пройдут на традиционных городских площадках — набережной и площади Ленина.

Ранее редакция сообщала, что в сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию.