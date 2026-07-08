Два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов

Рейтинг вузов России по зарплате молодых юристов, окончивших учёбу в 2020–2025 годах, составили аналитики SuperJob.

МГИМО вновь подтверждает статус лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230 000 рублей в месяц (+10 000/+5% к 2025).

На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200 000 рублей, +10 000/+5%).

Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (медианная зарплата выпускников по 180 000 рублей). Оба университета показали отличную динамику (+20 000 рублей/+13% к 2025 году).

Новосибирский государственный университет (НГУ) занимает 13-е место в рейтинге. За год средняя зарплата выпускников-юристов этого вуза выросла на 15 тысяч рублей и достигла 112 тысяч рублей в месяц. Половина из них остаются работать в городе.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), специализирующийся на подготовке юристов, занимает 18-е место в рейтинге. Средняя зарплата выпускников в правовой сфере составляет 97 тысяч рублей в месяц. Почти все выпускники остаются работать в городе.

В рейтинг вошли вузы с востребованными выпускниками в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе и других юридических сферах. Исследование основано на базе резюме SuperJob (50+ млн) и других источниках. Рассматриваются резюме выпускников профильных факультетов за последние 365 дней, исключая стажёров и младших специалистов. Выборка для каждого вуза — не менее 70 резюме.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 10 тысяч рублей за год.