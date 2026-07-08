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Бизнес Общество

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов

Автор: Артем Рязанов

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Доходы молодых специалистов новосибирских университетов и лидеров рейтинга отличаются в 2-2,5 раза

Рейтинг вузов России по зарплате молодых юристов, окончивших учёбу в 2020–2025 годах, составили аналитики SuperJob.

МГИМО вновь подтверждает статус лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230 000 рублей в месяц (+10 000/+5% к 2025).

На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200 000 рублей, +10 000/+5%).

Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (медианная зарплата выпускников по 180 000 рублей). Оба университета показали отличную динамику (+20 000 рублей/+13% к 2025 году).

Новосибирский государственный университет (НГУ) занимает 13-е место в рейтинге. За год средняя зарплата выпускников-юристов этого вуза выросла на 15 тысяч рублей и достигла 112 тысяч рублей в месяц. Половина из них остаются работать в городе.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), специализирующийся на подготовке юристов, занимает 18-е место в рейтинге. Средняя зарплата выпускников в правовой сфере составляет 97 тысяч рублей в месяц. Почти все выпускники остаются работать в городе.

В рейтинг вошли вузы с востребованными выпускниками в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе и других юридических сферах. Исследование основано на базе резюме SuperJob (50+ млн) и других источниках. Рассматриваются резюме выпускников профильных факультетов за последние 365 дней, исключая стажёров и младших специалистов. Выборка для каждого вуза — не менее 70 резюме.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 10 тысяч рублей за год.

Источник фото: Infopro54, автор- Мария Кормильцева

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Университет зарплаты выпускники вузы

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Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России официально закрепило за Новосибирским НИИТО имени Я.Л. Цивьяна статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Соответствующее распоряжение было подписано 30 июня 2026 года.

Статус НМИЦ — высшее признание для медучреждения. Теперь институт становится ведущим центром в области травматологии и ортопедии, отвечает за разработку клинических рекомендаций, внедрение новых методов лечения и проведение научных исследований.

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Новосибирский шеф-повар объяснила, почему в США вдруг полюбили русский компот

Автор: Мария Гарифуллина

Летом 2026 года в социальных сетях набирает обороты тренд связанные с русской кухней: молодые американцы массово варят русский компот и делятся впечатлениями в TikTok. Пользователи из США выкладывают короткие видео, в которых рассказывают о своем открытии. В английском языке для этого напитка нет отдельного названия, поэтому блогеры используют транслитерацию русского слова «kompot» либо описывают его как «boiled strawberry» — сваренная клубника.

Первой волну популярности подняла именно клубничная версия компота, хотя позже в ход пошли и другие ягоды с фруктами. Американцы отмечают, что напиток не только вкусный, но и полезный: особенно часто упоминается его благотворное влияние на кожу. Русскоязычные пользователи соцсетей, конечно, не остались в стороне. В ответ на зарубежные восторги появились ироничные ролики с подписями вроде «Компот старше, чем Америка».

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Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер «план б.», который предназначен для продвинутой аудитории.

На первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к архивным тарифам. Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.

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У Обского моря построят базу для водного спорта

Автор: Оксана Мочалова

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области отдал в аренду 2,1 гектара береговой линии Обского моря для реализации масштабного туристического проекта. Земельный участок находится вблизи села Боровое, которое уже давно считается одной из визитных карточек пригородного отдыха области, сообщили в региональном Управлении Росреестра. Рядом уже функционируют популярные турбазы, а акватория водохранилища традиционно привлекает любителей водных путешествий.

По задумке арендатора, на этом участке появятся объекты спортивной инфраструктуры, места для хранения катеров и яхт, а также современные причалы для маломерных судов. На этих судах отдыхающие смогут легко добраться до живописного острова Нечунаевский.

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Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Автор: Юлия Данилова

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств и автор книги «Партнерское соглашение на салфетке» Евгения Бондаренко рассказала Infopro54, почему новосибирским компаниям, работающим с зарубежными партнерами и контрагентами, сегодня необходимо более внимательно оценивать конечных бенефициаров сделок, если они не хотят, чтобы такие договоры были признаны ничтожными.

— Евгения, в июне вышли рекомендации Верховного суда, которые сейчас активно обсуждают предприниматели. Что вызвало такой резонанс в бизнес-сообществе?

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Рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Бишкеке

Автор: Артем Рязанов

Самолет авиакомпании TezJet (Киргизия), выполнявший пассажирский рейс, сегодня совершил аварийную посадку в киргизском аэропорту «Манас». Во время посадки у лайнера отказало переднее шасси, после чего он накренился и ударился о поверхность взлетно-посадочной полосы.

— У нас в аэропорту аварийная ситуация. Самолет авиакомпании TezJet при посадке неудачно приземлился. Мы сейчас выясняем подробности, пострадавших пока нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

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Два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов

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