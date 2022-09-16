Ивана Сидоренко отправили под домашний арест

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16 сентября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области, гендиректора ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сидоренко помещен под домашний арест до 13 ноября 2022 года.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что в отношении Сидоренко на днях было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По неофициальной пока информации, депутата-единоросса подозревают в причинении ущерба бюджету Новосибирска на сумму 163,7 млн рублей путем хищения около 2 га муниципальной земли. По данным источника информагентства ТАСС в следственных органах, Сидоренко предоставил в мэрию города поддельные документы о наличии на указанном земельном участке объекта недвижимости — торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. м. Это стало основанием для преимущественного права выкупа участка без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.

Как уже сообщалось, в текущем созыве областного законодательного собрания, Иван Сидоренко стал уже четвёртым депутатом-единороссом, попавшим под следствие. Раня такая участь постигла теперь уже экс-председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, директора АО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова, бывшего зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва и депутата, директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева. Первые двое уже лишились своих мандатов (Морозов по собственному желанию, Сичкарёв в результате обвинительного судебного приговора), на их округах в текущем году состоялись довыборы.

В то же время, по мнению экспертов ЦДЖ, дело Сидоренко отличается от дел его однопартийцев, в первую очередь тем, что может дать «зелёный свет», по сути, переделу строительно-девелоперского рынка в Новосибирской области.

— Возбуждение дела против Сидоренко — тревожный знак для рынка. «Энергомонтаж» влияет на социально-политическую обстановку в микрорайоне Родники, — рассуждают эксперты «Центра деловой жизни». — В горсовете работают депутаты, пользующиеся поддержкой Сидоренко. Если не откроется второе дно, значит, в силовых структурах пересматривают взгляды на развитие девелоперского бизнеса. Это может коснуться и конкурентов «Энергомонтажа». Иван Леонидович стал четвёртым депутатом в нынешнем созыве, в отношении которых был возбуждены дела. Отличие в том, что Морозова, Сичкарёва и Поповцева, привлекли за махинации с бюджетными средствами. Сидоренко вменяют «предпринимательскую» статью с по-настоящему особо крупным ущербом.

Ранее редакция рассказывала о судебном решении в отношении предпринимателя, виновного в крупной взятке.