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Ивана Сидоренко отправили под домашний арест

  • 16/09/2022, 13:31
Автор:
мошенничество с землей
По статье за мошенничество.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16 сентября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области, гендиректора ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сидоренко помещен под домашний арест до 13 ноября 2022 года.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что в отношении Сидоренко на днях было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По неофициальной пока информации, депутата-единоросса подозревают в причинении ущерба бюджету Новосибирска на сумму 163,7 млн рублей путем хищения около 2 га муниципальной земли. По данным источника информагентства ТАСС в следственных органах, Сидоренко предоставил в мэрию города поддельные документы о наличии на указанном земельном участке объекта недвижимости торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. м. Это стало основанием для преимущественного права выкупа участка без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.

Как уже сообщалось, в текущем созыве областного законодательного собрания, Иван Сидоренко стал уже четвёртым депутатом-единороссом, попавшим под следствие. Раня такая участь постигла теперь уже экс-председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, директора АО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова,  бывшего зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва и депутата, директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева.  Первые двое уже лишились своих мандатов (Морозов по собственному желанию, Сичкарёв в результате обвинительного судебного приговора), на их округах в текущем году состоялись довыборы.

В то же время, по мнению экспертов ЦДЖ, дело Сидоренко отличается от дел его однопартийцев, в первую очередь тем, что может дать «зелёный свет», по сути, переделу строительно-девелоперского рынка в Новосибирской области.

Возбуждение дела против Сидоренко — тревожный знак для рынка. «Энергомонтаж» влияет на социально-политическую обстановку в микрорайоне Родники, рассуждают эксперты «Центра деловой жизни». В горсовете работают депутаты, пользующиеся поддержкой Сидоренко. Если не откроется второе дно, значит, в силовых структурах пересматривают взгляды на развитие девелоперского бизнеса. Это может коснуться и конкурентов «Энергомонтажа». Иван Леонидович стал четвёртым депутатом в нынешнем созыве, в отношении которых был возбуждены дела. Отличие в том, что Морозова, Сичкарёва и Поповцева, привлекли за махинации с бюджетными средствами. Сидоренко вменяют «предпринимательскую» статью с по-настоящему особо крупным ущербом.

 

Ранее редакция рассказывала о судебном решении в отношении предпринимателя, виновного в крупной взятке.

 

Фото Управления судебного департамента по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Мошенничество с землей депутат


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