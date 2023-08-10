Жюри главного медиапроекта Сибири приступило к оценке конкурсных работ

Команда экспертов приступила к голосованию, по результатам которого будут определены лучшие журналисты Сибири в 2023 году!

Участниками «Сибирь.ПРО» традиционно стали журналисты печатных, электронных и сетевых средств массовой информации, а также студенты факультетов и отделений журналистики вузов Сибирского федерального округа. На конкурс представлено более 1000 заявок из всех десяти регионов округа, наиболее активно проявили себя журналисты из Алтайского и Красноярского краев, а также Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

Главная тема конкурса в текущем году – «ЗаПРОс на справедливость». В номинации «ПРО Родину», посвящённой примерам истинного патриотизма, сплочения российского народа на основе глубинного чувства справедливости и беззаветной преданности своей стране, будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие работы о героической доблести и отваге воинов-сибиряков, участвующих в борьбе с неонацизмом. Номинация «ПРО Родину» стала самой многочисленной по числу заявок, в неё было подано 226 работ.

В Год педагога и наставника особое внимание сибирских медиа уделено номинации генерального партнёра проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» – «Наука и образование». На суд жюри вынесены материалы и серии материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», направленной на формирование прогрессивных современных образовательных организаций высшего образования, а также мегагрантов; о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

Впервые открытая на проекте номинация «ПРОфессиональный взгляд» по праву заслужила успех у конкурсантов этого года – 34 участника попробовали свои силы в описании графических, видео и текстовых работ, представляющих новые инструменты и практики в работе журналистов при сборе данных, их интерпретации, дальнейшем представлении материала аудитории и способах его распространения. Кроме того, в номинацию принимались статьи и сюжеты начинающих, подающих надежды авторов – студентов факультетов журналистики вузов Сибири.

Итоги Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» будут подведены осенью в рамках XIII «Сибирской медиа-недели» в Новосибирске. Победители главного журналистского соревнования Сибири совершат пресс-тур, где их ожидает насыщенная программа от партнеров проекта.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящен ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиа-индустрии. Оператор проекта – Сибирский окружной информационный центр.

Вниманию жюри восемнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «ПРО Родину», «ЭкономикаПРО», «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Молодая Сибирь», «ПРОфессиональный взгляд», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРО туризм», «ПРОфессия железнодорожник». А также будут вручены специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОфессиональный взгляд» от информационных партнёров конкурса.