Новосибирцам напомнили следить за холестерином перед Новым годом

За три дня до Нового года Минздрав Новосибирской области напомнил жителям региона о важности контроля уровня холестерина. Высокий уровень этого вещества постепенно сужает сосуды, увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Врачи рекомендуют есть больше овощей, фруктов, овсянки и рыбы, богатой омега-3. Также стоит уменьшить потребление жирного мяса, фастфуда и продуктов с трансжирами. Регулярные медицинские осмотры и здоровое питание помогут сохранить здоровье сердца и снизить риск осложнений.

Минздрав подчеркивает: внимание к питанию — это залог долгой и здоровой жизни.

Напомним, что Анна Сидевич, региональный представитель Ассоциации кейтеринговых и банкетных служб (АКБС) в Сибирском федеральном округе, рассказала, что сейчас в тренде переосмысление классических блюд. Поэтому готовьте сельдь и оливье по семейным рецептам, но вместо тяжелого майонеза используйте легкие и интересные соусы.

Современная молодежь, следящая за калорийностью, предпочитает меньше хлеба и больше овощей, рыбы и мяса.

Ранее редакция сообщала о том, что магазинам в Новосибирске хотят запретить готовить салаты и горячие блюда.